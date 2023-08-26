الاتحاد الأوروبي يجيز لقاحا يحمي الأطفال من التهاب القصيبات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أجازت طرح لقاح هو الأول من نوعه يُعطى للنساء الحوامل لحماية الأطفال من التهاب القصيبات، وهو عدوى تصيب الجهاز التنفسي.

وهذا اللقاح الذي تنتجه شركة الأدوية العملاقة «فايزر» واسمه التجاري «أبريسفو» يستهدف الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الأطفال الصغار، بحسب «فرانس برس».

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أجازت في يوليو الماضي هذا اللقاح المخصص لحماية كل من الرضع والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق. وأجيز هذا اللقاح في مايو في الولايات المتحدة لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، وسمحت به السلطات الأميركية المختصة، الإثنين، للنساء الحوامل.

منع العواقب الوخيمة للفيروس المخلوي التنفسي

وأوضحت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس في بيان أن «هذا اللقاح يمكن أن يساعد مع اقتراب فصلَي الخريف والشتاء في منع العواقب الوخيمة للفيروس المخلوي التنفسي على الأفراد الأكثر عرضة». وأبرزت أهميتها الكبيرة «للأطفال الذين يُشكّل الفيروس المخلوي التنفسي أحد الأسباب الرئيسية لإدخالهم المستشفيات في الاتحاد الأوروبي».

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ويمكن هذا الفيروس الشديد العدوى أن يسبب الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات، ما يؤدي إلى آلاف الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفى في كل أنحاء العالم.

كذلك أجاز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة استخدام دواء وقائي من التهاب القصيبات توصلت إليه شركتا «أسترازينيكا» و«سانوفي» هو نيرسيفيماب الذي يباع تحت اسم «بيفورتوس»، وهو مخصص للرضع، وهذا العلاج ليس لقاحًا بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنه يحقق الغرض الوقائي نفسه.