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المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 01:32 مساء
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية
شارع هاي ستريت في أوكسبريدج بغرب لندن، 11 يوليو 2023. (أ ف ب)
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تتعاون متاجر «موريسونز» وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا «إن إتش إس» في حملة للوقاية من السرطان، عبر ملصقات على الملابس الداخلية، وفقا لبيان مشترك صدر الإثنين.

وأوضح بيان «إن إتش إس» أن بعض السراويل الداخلية والصدريات التي توزعها «موريسونز» في كل أنحاء المملكة المتحدة، ستشمل رسائل وقاية تتضمن المواد المصنوعة منها والمقاسات ونصائح غسلها، مشيرا إلى أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها، بحسب وكالة «فرانس برس».

تشخيص المرض في مرحلة مبكرة
كذلك، تحض تلك الرسائل المستهلكين على الاتصال بطبيبهم إذا لاحظوا علامات على سرطان الثدي أو الخصية، بما فيها ظهور ورم أو تغير في المظهر، وفق البيان.

وبحسب أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن 91% من النساء يبقين على قيد الحياة ما لا يقل عن خمس سنوات، بعد إصابتهن بسرطان الثدي عند تشخيص المرض في مرحلة مبكرة.

وأضافت أن «كل الرجال تقريبا ينجون من سرطان الخصية، لكن إذا انتشر السرطان، تنخفض تلك النسبة إلى 65%».

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