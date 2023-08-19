  • Alwasat News
Atwasat

«ضربة الشمس».. ارتفاع خطير لدرجة حرارة الجسم يهدد الإنسان بالموت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 10:14 صباحا
«ضربة الشمس».. ارتفاع خطير لدرجة حرارة الجسم يهدد الإنسان بالموت
رجل يضع الماء على وجهه في بغداد ليقاوم درجات الحرارة المرتفعة، 13 أغسطس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلدان كافة، تُعدّ «ضربة الشمس»، وهي ارتفاع في درجة حرارة الجسم لمستوى قد يكون قاتلاً، من أخطر المشاكل الصحية التي يُحتمل أن يتعرض لها الأشخاص.

وفي مواجهة الحرّ الذي يؤثر على عمله بمجرّد أن تتجاوز درجة الحرارة 25 درجة مئوية، يطلق جسم الإنسان آليات عدة لتبريد نفسه حتى تبقى حرارته عند 37 درجة (التعرق، زيادة تدفق الدم في الشرايين القريبة من الجلد)، بحسب وكالة «فرانس برس».

لكن في بعض الأحيان، لا تكفي ردات فعل الجسم هذه، ويتحول منظم الحرارة الداخلي إلى اللون الأحمر، فيكون الشخص بعد ذلك أمام ضربة شمس.

وتحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة، يصبح معدل نبضات القلب غير منتظم مع تسارعها بصورة كبيرة، وتصبح عمليتا التنفس والتهوية الرئوية متسارعتين أيضاً، وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، يحتبس الجسم المياه قدر إمكانه، فيما يتوقف عن التعرق ويصبح لون البول داكناً، وقد يتوقف الشخص عن التبوّل لساعات عدة.

هناك علامات تحذيرية عدّة على الشخص التنبّه لها، وهي الحمى لأكثر من 40 درجة مئوية، ونبضات قلب سريعة جداً، وسخونة واحمرار وجفاف في البشرة، وصداع، وغثيان، وقيء، واضطرابات في الإدراك (نعاس أو التابس في الأمور أو انفعال أو عدوانية).

وتُعدّ ضربة الشمس أكثر خطورة من مشاكل أخرى يتسبب بها الحرّ، لكن من حدوث حمى (تشنجات بسبب الحرارة) أو مع حمى معتدلة (ضربة شمس خفيفة).

وقد تتسبب ضربة الشمس بتخثر الدم الذي يؤدي بدوره إلى تلف في الدماغ أو غيبوبة أو حتى الموت في حال لم يتلق المريض معالجة في الوقت المناسب.

ويُعدّ الأطفال الصغار، أي دون الخامسة، وكبار السنّ الذين لديهم آليات دفاع أقل فعالية، الأكثر عرضة لخطر التعرض لضربة شمس.

وقد يرتفع خطر الإصابة بضربة شمس لدى مَن يعاني وضعاً صحياً سيئاً أو إسهالاً أو حمى، أو مَن يتناول بعض الأدوية كالمهدئات ومدرات البول، أو يستهلك الكحول الذي يتسبب بجفاف الجسم.

«ضربة شمس إجهادية»
لكنّ البالغين الأصحاء ليسوا بمنأى عن ضربة الشمس، خصوصاً إن كانوا يعملون أو يمارسون الرياضة في الهواء الطلق بظل درجات حرارة شديدة.

ومن شأن الجهد العضلي الكبير أو الطويل أن يعرّض الشخص لخطر الإصابة بـ«ضربة شمس إجهادية» (ناجمة عن مجهود) أو بـ«ارتفاع درجة الحرارة بسبب الجهد»، من خلال تعزيزه خطر تخطّي درجة حرارة الجسم الحدود التي يحتملها.

كذلك، تظهر انحرافات في السلوك، إذ تصبح طريقة مشي الشخص كما لو أنه مخمور، وتتزايد سرعة غضبه، بالإضافة إلى إصابته باهتزاز مع تلفّظه بعبارات غير مفهومة.

وفي حال شعر الشخص أنه يتعرض لضربة الشمس مع بروز مؤشرات إلى ذلك، عليه الاتصال بخدمات الطوارئ.

وتقول منظمة الصحة العالمية في أوروبا «إذا عانى الشخص من بشرة ساخنة وجافة، وكان مصاباً بالهذيان أو يشعر بتشنجات أو فقد الوعي، فعليه الاتصال بطبيب أو بخدمات الطوارئ فوراً».

وخلال الانتظار، من الضروري تبريد جسمه.

ويوصى بانتقال الشخص إلى مكان مُنعش وجعله يخلع ملابسه الزائدة عن الحاجة، ورش مياه باردة عليه، وتوفير كميات محدودة من المياه له ما لم تظهر عليه علامات تشير إلى اضطراب في الوعي. وقد تساعد مكعبات الثلج أو قطعة قماش باردة توضَع على الفخذ أو العنق، في تخفيف درجة الحرارة الجسم.

ولتجنب ضربة الشمس أو الجفاف، تشير السلطات الصحية إلى توصيات مماثلة لتلك المُتَّبعة خلال موجات الحرّ، وهي شرب كميات كبيرة من المياه، وتجنّب الكحول والمشروبات التي تحوي الكافيين، والبقاء في أماكن منعشة، وتجنب الخروج إلى الهواء الطلق أو القيام بأي مجهود جسدي خلال الساعات الأكثر حراً في اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014

إيلون ماسك في اليابان للمرة الأولى منذ 2014
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

السبت.. الهلال يواجه كاكامينغا الكيني بكأس الكونفيدرالية الإفريقية
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دراسة تكشف العلاقة بين أنماط التنفس وقوة الذاكرة
دراسة تكشف العلاقة بين أنماط التنفس وقوة الذاكرة
علاجات جديدة للسمنة تدر أرباحا على شركات الأدوية
علاجات جديدة للسمنة تدر أرباحا على شركات الأدوية
خمس طرق فورية للتخلص من القلق
خمس طرق فورية للتخلص من القلق
دراسة تكشف العلاقة بين الزيوت العطرية وتحسن المهارات اللفظية لدى كبار السن
دراسة تكشف العلاقة بين الزيوت العطرية وتحسن المهارات اللفظية لدى ...
دراسة بريطانية: «القيلولة» الصغيرة أثناء النهار تعزز صحة المخ
دراسة بريطانية: «القيلولة» الصغيرة أثناء النهار تعزز صحة المخ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين
4 دول فقط بالعالم تبنت جميع إجراءات مكافحة التدخين...
خمس طرق فورية للتخلص من القلق
خمس طرق فورية للتخلص من القلق...
تحذيرات من أضرار التدخين على كل سيجارة في كندا
تحذيرات من أضرار التدخين على كل سيجارة في كندا...
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين...
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع...
المزيد
«ضربة الشمس».. ارتفاع خطير لدرجة حرارة الجسم يهدد الإنسان بالموت
«ضربة الشمس».. ارتفاع خطير لدرجة حرارة الجسم يهدد الإنسان ......
موانع الحمل الطارئة تظهر فعالية أكبر في حال تناولها مع مسكّن للألم
موانع الحمل الطارئة تظهر فعالية أكبر في حال تناولها مع مسكّن......
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة ......
دراسة بريطانية: «القيلولة» الصغيرة أثناء النهار تعزز صحة المخ
دراسة بريطانية: «القيلولة» الصغيرة أثناء النهار تعزز صحة ......
دراسة تكشف العلاقة بين الزيوت العطرية وتحسن المهارات اللفظية لدى كبار السن
دراسة تكشف العلاقة بين الزيوت العطرية وتحسن المهارات اللفظية......
المزيد