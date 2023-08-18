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«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 11:22 صباحا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف، 24 فبراير 2020، (أ ف ب)
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أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية، اليوم الجمعة، أنهما تراقبان عن كثب متحوّرة جديدة من «كوفيد-19»، بينما «التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد».

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة «ضمن فئة المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)» الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة «كوفيد-19» والتي نشرت ليل الخميس الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحتى الآن، اكتشفت هذه المتحوّرة الجديدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي والدنمارك والولايات المتحدة.

«التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة غير معروف»
من جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة «إكس» إلى أنها تراقب المتحوّرة من كثب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن «التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة».

وحتى 13 أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» إلى أكثر من 769 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6.9 مليون في كل أنحاء العالم.

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