هجوم معلوماتية يعيق أنشطة شبكة مستشفيات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شبكة مستشفيات أميركية تعرضها لهجوم معلوماتية، أدى إلى إغلاق بعض الخدمات في مؤسساتها المنتشرة في أربع ولايات أميركية على الأقل، بما يشمل خدمات الطوارئ.

وقالت ناطقة باسم «بروسبكت ميديكال هولدينغز» Prospect Medical Holdings، لوكالة «فرانس برس»، إن الشبكة التي تدير 16 مستشفى في كاليفورنيا وكونيكتيكت وبنسلفانيا ورود آيلاند، تعرضت «لحادث مرتبط بأمن البيانات».

وأضافت «عندما علمنا بذلك، فصلنا أنظمتنا لحمايتها وفتحنا تحقيقاً بمساعدة خارجية من متخصصي الأمن السيبراني»، لافتة إلى أن الشبكة تبذل قصارى جهدها «للعودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن».

إلغاء عمليات جراحية مجدولة

وقالت مستشفى ووتربري التابعة للمجموعة في ولاية كونيتيكت، إنها تحولت إلى استخدام الأوراق والأقلام لتدوين المعلومات الخاصة بمرضاها.

كما جرى إغلاق خدمة للطوارئ تابعة للمجموعة في هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي، مع إلغاء عمليات جراحية مجدولة سابقاً.

وقالت ناطقة باسم مستشفى تابعة للشبكة في ولاية بنسلفانيا لصحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر»، إن الهجوم كان عبارة عن «برمجية ابتزاز» (رانسوم وير)، وهو نوع من البرامج الضارة التي تقوم بتشفير البيانات وابتزاز أصحابها للحصول على فدية مقابل إعادة إتاحتها.

وقد أصبحت هجمات المعلوماتية ظاهرة متكررة أخيراً ضد المستشفيات.