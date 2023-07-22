أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»

القاهرة - بوابة الوسط

حددت شبكة «سي إن إن» الأخبارية الأميركية عوامل قد تحدّد كيفية تعافي الأشخاص بعد إصابتهم بفيروس «كوفيد-19»، تشمل الجرعة الفيروسية التي تعرضوا لها، ومكان دخول الفيروس للجسم، الأنف أو الفم أو العينان، وأعمارهم وصحتهم الأساسية، والخصائص الجينية لسلالة الفيروس التي أصيبوا بها.

واستندت الشبكة الإخبارية الأميركية إلى عدة بحوث من بينها بحث جديد يكشف بُعدًا آخر في لغز كيفية تعرّض الأشخاص لهذه العدوى، أي الجينات. إذ تُظهر دراسة نُشِرت في دورية «Nature» الطبية، الأربعاء الماضي، أنّ الأشخاص الذين يحملون تغييرًا شائعًا في الجينات التي ترمز لبعض جزيئات جهاز المناعة الموجودة على سطح الخلايا المعروفة باسم مستضدات الكريات البيضاء البشرية، كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس «كوفيد-19» من دون أي أعراض.

وحسب «سي إن إن»، فقد وجدت دراسة أخرى، نُشرت أخيرًا على الإنترنت كمسودة مسبقة قبل مراجعة الأقران والنشر، أن الأفراد الذين لديهم تغييرات معينة في الجينات بالقرب من «FOXP4» الذي يرمز لبروتين نشط في الرئتين والجهاز المناعي، يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد».

تقديم بروتينات إلى جهاز المناعة

وأوضح مؤلف الدراسة، الدكتور جيل هولينباخ، أستاذ علم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في معهد ويل لعلوم الأعصاب في سان فرانسيسكو، أن مهمة جزيئات مستضدات الكريات البيضاء البشرية تكمن بتقديم أجزاء من البروتينات إلى جهاز المناعة، حتى يتمكن من التعرف إليها إذا تمت مواجهتها مجددًا.

وفي خلية ابتلعت الفيروس المسبب لـ«كوفيد-19»، يتحلّل بعض هذا الفيروس في الخلية، وتتنتقل بعض أجزاء البروتين إلى السطح، حيث تلتقطها جزيئات مستضدات الكريات البيضاء البشرية حتى تتمكن الخلايا التائية من رؤيتها.

والخلايا التائية هي خلايا مناعية تساعد الجسم على التعرف على البروتينات وتذكّرها، إنها تبني ذاكرة لجهاز المناعة كي يتمكن من الاستجابة إذا رأى العامل الممرض مرة أخرى، وفق «سي إن إن». وهناك ثلاث مجموعات عامة من مستضدات الكريات البيضاء البشرية، وضمن هذه المجموعات، هناك مئات الاختلافات في هذه الجزيئات. وأشار هولينباخ إلى أن كل جزيء منها سيبحث بشكل محدد عن أنواع معينة من أجزاء البروتين ويعرضها بطريقة معينة حتى تتمكن الخلايا التائية من رؤيتها والتعلُّم كيفية إنتاج الأجسام المضادة لها. وقد تساعد الجينات أيضًا على تفسير سبب إصابة بعض الأشخاص بأعراض تستمر وتتطوّر إلى «كوفيد طويل الأمد».

حصر الباحثون البيانات من 24 دراسة تشمل ما يقرب من ستة آلاف و 500 شخص، وقارنوها بأكثر من مليون آخرين كانوا ضمن مجموعة المقارنة. ومن خلال تحليل 11 دراسة من هذه الدراسات، التي تضمنت تسلسل جميع الجينات في جسم الشخص، ومن ثم مقارنة جينومات أعداد كبيرة من الأشخاص، أظهرت الدراسات أن أولئك الذين تطور لديهم كوفيد طويل الأمد على الأرجح يشتركون في الحمض النووي حول جين يُسمى «FOXP4» الذي يبدو أنه مرتبط بالاستجابة المناعية في خلايا الحويصلات الهوائية الصغيرة بالرئتين. وتبدو هذه الخلايا أيضًا أنها تساعد على إصلاح الضرر في الرئتين.

