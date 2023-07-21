  • Alwasat News
Atwasat

يقترب من مستويات قياسية.. «الصحة العالمية» تحذر من تفشي حمى الضنك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 07:19 مساء
يقترب من مستويات قياسية.. «الصحة العالمية» تحذر من تفشي حمى الضنك
البعوض حامل رئيسي لعدوى حمى الضنك (الإنترنت)
alwasat radio

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن عدد الإصابات بحمى الضنك ربما يقترب من مستويات قياسية هذا العام لأسباب منها ظاهرة الاحتباس الحراري التي يستفيد منها بعوض ينشر هذا النوع من الحمى.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الجمعة، إن معدلات الإصابة بحمى الضنك آخذة في الارتفاع على مستوى العالم إذ زاد عدد الإصابات المسجلة منذ العام 2000 ثمانية أمثال إلى 4.2 مليون في العام 2022، وفق وكالة رويترز.

أول إصابة بحمى الضنك على الإطلاق في الخرطوم
وسجلت وزارة الصحة السودانية في مارس اكتشاف أول إصابة بحمى الضنك على الإطلاق في العاصمة الخرطوم، بينما تشهد أوروبا زيادة في عدد الإصابات، كما أعلنت بيرو حالة الطوارئ في معظم مناطقها. وحذرت منظمة الصحة العالمية في يناير من أن حمى الضنك هي أسرع أمراض المناطق المدارية انتشارا في العالم وأنها تمثل «تهديدا وبائيا».

وقال الطبيب رامان فيلايودان، الإخصائي بإدارة أمراض المناطق الاستوائية لدى منظمة الصحة العالمية، للصحفيين في جنيف يوم الجمعة، إن نحو نصف سكان العالم معرضون للخطر الآن. وأضاف عبر رابط فيديو أن الإصابات المسجلة لدى منظمة الصحة العالمية وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق في العام 2019 إذ بلغت 5.2 مليون حالة في 129 دولة، وأنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الإصابات المسجلة أربعة ملايين في العام الحالي.

ثلاثة ملايين إصابة في الأميركتين
وقال إنه جرى بالفعل تسجيل ما يقرب من ثلاثة ملايين إصابة في الأميركتين، مشيرا إلى مخاوف من تفشي حمى الضنك جنوبا في بوليفيا وباراجواي وبيرو. وتقول المنظمة إن عدد الإصابات المسجلة بهذا المرض الذي يسبب الحمى وآلام العضلات لا يمثل سوى جزء بسيط من العدد الإجمالي للعدوى عالميا، إذ أن معظم الإصابات لا تظهر عليها أعراض، ولا يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به 1%.

تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها

ويُعتقد أن المناخ الأكثر دفئا يساعد البعوض على التكاثر بشكل أسرع، لكن فيلايودان أشار إلى أن من العوامل الأخرى لتفشي المرض زيادة حركة السلع والأشخاص والنمو العمراني وما يصحبه من مشكلات مرتبطة بالصرف الصحي.

وقال إن درجات الحرارة التي تزيد على 45 درجة مئوية «لا تجعل البعوض قادرا على التكاثر بل تهلكه على الأرجح، لكن البعوض من الحشرات الذكية جدا إذ يمكنه التكاثر في أوعية تخزين المياه حيث لا تكون درجات الحرارة مرتفعة إلى هذا الحد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية

قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية
النصر السعودي يفاوض ساديو ماني

النصر السعودي يفاوض ساديو ماني
هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام

هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام
كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة

كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة
اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي

لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين

غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها

«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ليبيا.. والحل قد يكون «فيدراليا»

وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ...
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين

في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين
محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي

محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق...
«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة

«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في ...
4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية

4 حكام ليبيين يشاركون في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية
رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه

رجل يدوس على المصحف في ستوكهولم دون إحراقه
خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد المرأة وتقييد حقها في السفر

خبراء أمميون قلقون إزاء سياسة حكومة الوحدة «التمييزية» ضد المرأة وتقييد حقها في ...
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
منها تخفيف آلام المفاصل.. 6 فوائد للفلفل الأسود
منها تخفيف آلام المفاصل.. 6 فوائد للفلفل الأسود
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
دواء جديد للزهايمر قد ينال الترخيص الأميركي العام الجاري
دواء جديد للزهايمر قد ينال الترخيص الأميركي العام الجاري
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب ......
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها...
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد...
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة...
للمرة الأولى.. السماح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية بأميركا
للمرة الأولى.. السماح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية ......
المزيد
يقترب من مستويات قياسية.. «الصحة العالمية» تحذر من تفشي حمى الضنك
يقترب من مستويات قياسية.. «الصحة العالمية» تحذر من تفشي حمى ......
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء...
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل...
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط ......
دواء جديد للزهايمر قد ينال الترخيص الأميركي العام الجاري
دواء جديد للزهايمر قد ينال الترخيص الأميركي العام الجاري...
المزيد