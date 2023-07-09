5 أطعمة لتقليل ظهور خطوط «سيلوليت» بالجسم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعد خطوط الـ«سيلوليت» من أكثر المشاكل إزعاجًا لدى السيدات، وهي تلك الخطوط الرفيعة التي تظهر في الجسم نتيجة زيادة الوزن وتراكم الدهون غير الصحية وفي فترات الحمل وبعد الوضع.

وتظهر تلك الخطوط بشكل خاص مع زيادة الوزن لدى النساء والرجال على حد السواء، نتيجة تجمع الدهون في بعض مناطق الجسم، سواء منطقة البطن أو الأرداف أو الذراعين، حسب موقع «EATTHIS».

وتحمل كل الأجسام باختلاف طبيعتها نسبة من الدهون أو الأنسجة الدهنية التي تمثل ما يقرب من 10-25% من إجمالي وزن الجسم. ويختلف إجمالي كمية الأنسجة الدهنية في الجسم بشكل طبيعي حسب الجنس والعمر والوراثة وعوامل أخرى.

من ناحية أخرى، فإن الـ«سيلوليت» ليس دهنًا في الواقع. إنها الاستجابة الفسيولوجية الطبيعية لتخزين الدهون التي تحدث عندما تتمدد ألياف الكولاجين التي تربط الدهون بالجلد أو تتكسر، مما يسمح للخلايا الدهنية أو الخلايا الشحمية بالانتفاخ.

ورغم الانتشار الواسع لمنتجات التجميل والمكملات الغذائية التي يجري الترويج لها لتقليل وإخفاء خطوط «سيلوليت»، فإن نجاح هذه المنتجات مرتبط بشكل وثيق بالحمية الغذائية اليومية والتي يجب أن تكون غنية بالأطعمة التي تساعد في إذابة تلك الدهون المتراكمة.

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أطعمة تقلل خطوط الـ«سيلوليت»

من أهم الأطعمة التي تساعد في تقليل خطوط الـ«سيلوليت» هو التوت البري، فهو يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، ويمنح الإحساس بالشبع لمدة طويلة، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن بصورة صحية.

وهناك أيضًا العدس، والفول وعائلة البقوليات بشكل عام، لكونها مصدرًا غنيًا بالألياف، ما يجعلها من الأطعمة الخارقة التي تساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

الماء أيضًا من العناصر الأساسية في الحمية الغذائية. فشرب كميات مناسبة من الماء يساعد على امتلاء المعدة ومنح الإحساس بالشبع وبالتالي التحكم في الوزن. كما يمنح الجسم الترطيب المطلوب للتخلص من أي خطوط رفيعة.

وهناك الموز، فهو من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وهو معدن مرتبط بتقليل الالتهابات بشكل عام في الجسم، وله علاقة عكسية مع الصوديوم، الذي يؤدي تراكمه بنسب كبيرة في الجسم إلى ظهور خطوط الـ«سيلوليت».

البطاطا كذلك من النشويات المفيدة الغنية بالبوتاسيوم، وفيتامين أ، مما يقلل من ظهور السيلوليت المرتبط بتناول الصوديوم الزائد.