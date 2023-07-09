  • Alwasat News
Atwasat

5 أطعمة لتقليل ظهور خطوط «سيلوليت» بالجسم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 09 يوليو 2023, 02:29 مساء
5 أطعمة لتقليل ظهور خطوط «سيلوليت» بالجسم
طبق من الخضار والفاكهة المتنوعة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعد خطوط الـ«سيلوليت» من أكثر المشاكل إزعاجًا لدى السيدات، وهي تلك الخطوط الرفيعة التي تظهر في الجسم نتيجة زيادة الوزن وتراكم الدهون غير الصحية وفي فترات الحمل وبعد الوضع.

وتظهر تلك الخطوط بشكل خاص مع زيادة الوزن لدى النساء والرجال على حد السواء، نتيجة تجمع الدهون في بعض مناطق الجسم، سواء منطقة البطن أو الأرداف أو الذراعين، حسب موقع «EATTHIS».

وتحمل كل الأجسام باختلاف طبيعتها نسبة من الدهون أو الأنسجة الدهنية التي تمثل ما يقرب من 10-25% من إجمالي وزن الجسم. ويختلف إجمالي كمية الأنسجة الدهنية في الجسم بشكل طبيعي حسب الجنس والعمر والوراثة وعوامل أخرى.

من ناحية أخرى، فإن الـ«سيلوليت» ليس دهنًا في الواقع. إنها الاستجابة الفسيولوجية الطبيعية لتخزين الدهون التي تحدث عندما تتمدد ألياف الكولاجين التي تربط الدهون بالجلد أو تتكسر، مما يسمح للخلايا الدهنية أو الخلايا الشحمية بالانتفاخ.

ورغم الانتشار الواسع لمنتجات التجميل والمكملات الغذائية التي يجري الترويج لها لتقليل وإخفاء خطوط «سيلوليت»، فإن نجاح هذه المنتجات مرتبط بشكل وثيق بالحمية الغذائية اليومية والتي يجب أن تكون غنية بالأطعمة التي تساعد في إذابة تلك الدهون المتراكمة.

ادخلي البطيخ في روتين العناية ببشرتك
تعرفي على نوع بشرتك وكيفية العناية بها
كل ما تودين معرفته عن حقن «سكين بوستر» لنضارة الوجه

أطعمة تقلل خطوط الـ«سيلوليت»
من أهم الأطعمة التي تساعد في تقليل خطوط الـ«سيلوليت» هو التوت البري، فهو يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، ويمنح الإحساس بالشبع لمدة طويلة، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن بصورة صحية.

وهناك أيضًا العدس، والفول وعائلة البقوليات بشكل عام، لكونها مصدرًا غنيًا بالألياف، ما يجعلها من الأطعمة الخارقة التي تساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

الماء أيضًا من العناصر الأساسية في الحمية الغذائية. فشرب كميات مناسبة من الماء يساعد على امتلاء المعدة ومنح الإحساس بالشبع وبالتالي التحكم في الوزن. كما يمنح الجسم الترطيب المطلوب للتخلص من أي خطوط رفيعة.

وهناك الموز، فهو من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وهو معدن مرتبط بتقليل الالتهابات بشكل عام في الجسم، وله علاقة عكسية مع الصوديوم، الذي يؤدي تراكمه بنسب كبيرة في الجسم إلى ظهور خطوط الـ«سيلوليت».

البطاطا كذلك من النشويات المفيدة الغنية بالبوتاسيوم، وفيتامين أ، مما يقلل من ظهور السيلوليت المرتبط بتناول الصوديوم الزائد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية

فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية
أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء

أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا

هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج

زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات

لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية

فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
القبض على سارق شقيقه في طرابلس

القبض على سارق شقيقه في طرابلس
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أستراليا تبدأ العلاج الأول في العالم بـ«الفطر السحري»
أستراليا تبدأ العلاج الأول في العالم بـ«الفطر السحري»
دراسة صادمة: زيادة كبيرة في إصابات السكري بين الأطفال خلال جائحة «كوفيد»
دراسة صادمة: زيادة كبيرة في إصابات السكري بين الأطفال خلال جائحة ...
أهم 4 فيتامينات للحفاظ على صحة العين
أهم 4 فيتامينات للحفاظ على صحة العين
لماذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة لتعزيز صحة القلب؟
لماذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة لتعزيز صحة ...
الساعة الذكية قادرة على كشف داء «باركنسون» قبل ظهور الأعراض الرئيسية
الساعة الذكية قادرة على كشف داء «باركنسون» قبل ظهور الأعراض ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها
علامات مبكرة تكشف الإصابة بالزهايمر.. انتبه لها...
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين
5 عادات غذائية لخسارة سريعة في الوزن بعد الثلاثين...
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها...
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار
بينها البيض.. أطعمة لا يفضلها أطباء القلب في وجبة الإفطار...
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من ......
المزيد
5 أطعمة لتقليل ظهور خطوط «سيلوليت» بالجسم
5 أطعمة لتقليل ظهور خطوط «سيلوليت» بالجسم...
«الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج لـ«ألزهايمر»
«الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج ......
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها...
الساعة الذكية قادرة على كشف داء «باركنسون» قبل ظهور الأعراض الرئيسية
الساعة الذكية قادرة على كشف داء «باركنسون» قبل ظهور الأعراض ......
لماذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة لتعزيز صحة القلب؟
لماذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة لتعزيز ......
المزيد