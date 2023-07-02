دراسة صادمة: زيادة كبيرة في إصابات السكري بين الأطفال خلال جائحة «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سجلت دراسة حديثة زيادة غير اعتيادية في الإصابات بمرض السكري من النوع الأول بين الأطفال والمراهقين حول العالم منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وجمعت الدراسة، المنشورة في دورية «Jama Network Open»، بيانات 38 ألف شخص من دول عدة، بينها بريطانيا، جرى تشخيصهم بالسكري من النوع الأول خلال فترة الجائحة، حسبما نقلت شبكة «بي بي سي».

ويعتبر علماء من جامعة «تورنتو» الكندية، القائمون على الدراسة، هذه الزيادة في الإصابات بين الأطفال وصغار السن «زيادة جوهرية»، مطالبين بمزيد من العمل، لفهم الأسباب وراء تلك الزيادة.

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زيادة جوهرية في الإصابة بالسكري بين الأطفال

سجلت الدراسة زيادة بـ14% في معدل الإصابة بالسكري من النوع الأول بين الأطفال خلال العام الأول من الجائحة، مقارنة بمعدلات الأعوام السابقة.

وفي العام الثاني من الجائحة، المقصود العام 2022، سجلت الدراسة 27% زيادة في الإصابة بمرض السكري من النوع الأول مقارنة بالمستويات السابقة.

وناقشت الدراسة عدة نظريات، لتفسير هذه الظاهرة، إحداها أن الجائحة أثارت رد فعل لدى الأطفال تسبب في زيادة مخاطر الإصابة بالسكري.

فرضية أخرى تقول إن التعرض لبعض الجراثيم في مرحلة الطفولة يحمي من بعض الأمراض، بما فيها مرض السكري. ويعتقد بعض العلماء أنه من الممكن أن تكون قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي في أثناء الجائحة منعتا العديد من الأطفال من التعرض بشكل كافٍ للجراثيم، ففقدوا هذه الحماية الإضافية.