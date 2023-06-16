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السلطات الصحية الأميركية تجيز علاجا مضادا لأحد أشكال سرطان الغدد الليمفاوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 01:34 مساء
السلطات الصحية الأميركية تجيز علاجا مضادا لأحد أشكال سرطان الغدد الليمفاوية
شعار مجموعة روش السويسرية. (أ ف ب)
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أجازت السلطات الصحية الأميركية عقاراً جديداً مضاداً للسرطان ابتكرته شركة «روش»، لمعالجة شكل صعب من سرطان الغدد الليمفاوية، على ما أفادت الشركة السويسرية الجمعة.

وأوضحت المجموعة في بيان أنّ هذا العقار المسمى «كولومفي» (Columvi) يعالج المرضى المصابين بشكل من سرطان الغدد الليمفاوية، معروف بتسمية لمفوما الخلية البائية الكبيرة المنتشرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت «روش» إلى أنّ إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (إف دي آيه)، أجازت هذا الجسم المضاد ثنائي الخصوصية المنشط للخلايا التائية لدى المرضى البالغين. وسيكون الدواء متاحاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وهذا العلاج مخصص للمرضى الذين تلقوا أصلاً علاجين أو أكثر مضاداً لهذا النوع الشائع من سرطان الدم، لكنهم انتكسوا أو لم يتماثلوا للشفاء عقب تلقيهم العلاجات المُعتمدة راهناً.

انتكاسات وخيارات محدودة
وفي حال تفاعل عدد كبير من المرضى بشكل جيد مع العلاجات المتاحة لهم أصلا، فإن ما يصل إلى 40% منهم ينتكسون أو يقاومون العلاجات، وتكون الخيارات أمامهم محدودة، فيما نسبة بقائهم على قيد الحياة ضئيلة، بحسب «روش».

ويطال هذا النوع من السرطان نحو 160 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم سنوياً، بحسب "روش" التي تُعدّ الاولى عالمياً في مجال علم الأورام.

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