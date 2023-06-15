فريق بحثي ينجح في تخليق أول هياكل شبيهة بالأجنة الصناعية من الخلايا الجذعية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن فريق من الباحثين الأميركيين والبريطانيين نجاحه في تخليق أول هياكل بشرية صناعية شبيهة بالأجنة باستخدام الخلايا الجذعية دون الحاجة إلى بويضات أو حيوانات منوية في تجربة هي الأولى من نوعها.

وأوضح الفريق البحثي، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن الهياكل البشرية لا تزال في مرحلتها المبكرة للغاية من التطور البشري، ولا تملك قلبا نابضا أو مخا. ويهدف هذا النوع من التجارب إلى تطوير الفهم للأمراض الوراثية أو أسباب الإجهاض.

وقالت قائدة الفريق البحثي، العالمة زيرنيكا جويتز، إن الهياكل الشبيهة بالجنين نمت من خلية جذعية جنينية بشرية واحدة جرى العمل عليها لتتطور إلى ثلاث طبقات نسيجية متميزة. وهي تشمل الخلايا التي عادة ما تستمر في تطوير كيس الصفار والمشيمة والجنين نفسه.

وذكرت أن الهياكل الشبيهة بالجنين التي أنشأها مختبرها هي أيضا أول من يحتوي على خلايا جرثومية تتطور إلى بويضة وحيوانات منوية، كما أنها المرة الأولى التي يجرى فيها تخليق نموذج شبيه بالجنين يحمل أنسجة من ثلاث طبقات.

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وأضافت: «أود فقط أن أؤكد أنها ليست أجنة بشرية. إنها نماذج أجنة، لكنها مثيرة للغاية لأنها تشبه إلى حد بعيد الأجنة البشرية ومسار مهم للغاية لاكتشاف سبب فشل عديد حالات الحمل، حيث تفشل غالبية حالات الحمل في وقت قريب من التطور الذي نبني فيه هذه الهياكل الشبيهة بالجنين».

وفي شأن آخر، قال مدير الأبحاث المساعد في معهد «فرانسيس كريك»، جيمس بريسكو: «على عكس الأجنة البشرية الناشئة عن التلقيح الصناع، حيث يوجد إطار قانوني راسخ، لا توجد حاليا لوائح واضحة تحكم النماذج المشتقة من الخلايا الجذعية للأجنة البشرية. هناك حاجة ملحة للوائح لتوفير إطار عمل لإنشاء واستخدام نماذج مشتقة من الخلايا الجذعية للأجنة البشرية».

ويأمل الباحثون أن تلقي هذه الأجنة النموذجية الضوء على ما يصفه العلماء بـ«الصندوق الأسود» للتطور البشري، لا سيما في فترة الـ14 يوما الأولى التي تلي عملية الإخصاب، وهو الحد المتفق عليه للعلماء لنمو الأجنة ودراستها في المختبر.