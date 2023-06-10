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بالصور.. قافلة طبية من مستشفى العيون بطرابلس تتوجه إلى سبها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 11:48 صباحا
بالصور.. قافلة طبية من مستشفى العيون بطرابلس تتوجه إلى سبها
قافلة طبيبة في سبها. (وزارة الصحة)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنظيم قافلة طبية إلى مدينة سبها بالجنوب الليبي.

24 طبيبا وعنصرا مساعدا
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن القافلة تتألّف من أربعة وعشرين عنصرًا طبيًا وطبيبًا مساعدًا من مستشفى العيون بطرابلس، ومن المقرر أن تصل إلى مدينة سبها، لإجراء كشوف طيية، وجراحات طبية للمواطنين (الماء الأزرق، والماء الأبيض، والحول، والقناة الدمعية).

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ونوهت الوزارة بأن هذه القافلة دعم من الوزارة للخدمات الطبية لأهالي مدن ومناطق الجنوب.

قافلة طبيبة في سبها. (وزارة الصحة)
قافلة طبيبة في سبها. (وزارة الصحة)
قافلة طبيبة في سبها. (وزارة الصحة)
قافلة طبيبة في سبها. (وزارة الصحة)
قافلة طبيبة في سبها. (وزارة الصحة)
قافلة طبيبة في سبها. (وزارة الصحة)
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