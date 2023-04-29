  • Alwasat News
Atwasat

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 01:39 مساء
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
غيوم فوق حقل في وسط فرنسا، في 10 مايو 2020. (أ ف ب)
alwasat radio

اكتُشفت في الغيوم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، سحبتها الرياح إلى السحاب لمسافات طويلة جداً أحياناً، على ما كشفت دراسة فرنسية كندية.

وقال معد الدراسة الرئيسي فلوران روسّي، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة «فرانس برس»، الجمعة، إنّ «هذه البكتيريا عادة ما تعيش فوق الأوراق أو داخل التربة»، مضيفا «اكتشفنا أنّ الرياح حملتها إلى الغلاف الجوي، وأنّ بإمكانها التنقل لمسافات طويلة وعبور الكرة الأرضية على ارتفاعات عالية بفضل السحب».

وأخذ عدد من الباحثين في جامعة لافال في كيبيك وجامعة كليرمون أوفيرنيه، عينات باستخدام «مكانس كهربائية» عالية السرعة من سحب متشكّلة فوق بوي دو دوم، وهو بركان خامد في وسط فرنسا، بين سبتمبر 2019 وأكتوبر 2021.

ومن محطة أبحاث تقع على ارتفاع 1465 متراً، حلّل العلماء هذه العينات بحثاً عن جينات مقاومة للمضادات الحيوية، وتوصّلوا إلى أنّ الغيوم احتوت على ما بين 330 وأكثر من 33 ألف بكتيريا لكل مليلتر من الماء، في متوسط نحو 8 آلاف بكتيريا لكل مليلتر، وجرى تحديد 29 نوعاً فرعياً من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية في البكتيريا.

ومع شيوع استخدام المضادات الحيوية في الرعاية الصحية والمجال الزراعي، يمثل هذا النوع من البكتيريا «تحدياً صحياً كبيراً على المستوى العالمي»، بحسب الدراسة.

«لا خوف من السير تحت المطر»
وكانت السلطات الصحية العالمية أشارت مرات عدة إلى أخطار هذه البكتيريا التي تعقّد بصورة متزايدة معالجة بعض أنواع الامراض، إلا أنّ الدراسة لم تقدم أي استنتاجات في شأن الآثار الصحية المُحتمل تسجيلها لانتشار بكتيريا تحمل جينات مقاومة للمضادات الحيوية في الأجواء، مشيرةً إلى أنّ 5 إلى 50% فقط من هذه الكائنات، قد تكون على قيد الحياة ويُحتمل أن تكون نشطة.

وقال روسّي إنّ «الغلاف الجوي قاسٍ جداً على البكتيريا»، مضيفاً أن معظم البكتيريا التي اكتشفناها كانت بيئية، ومن غير المُحتمل أن تكون ضارة للإنسان.

وتابع مازحاً «لا خوف إذاً من السير تحت المطر»، مضيفاً «ليس معروفاً ما إذا كانت هذه الجينات تنتقل إلى بكتيريا أخرى».

إلا أنّ مراقبة دقيقة للغلاف الجوي قد تجعل من الممكن تحديد المكان الذي تأتي منه هذه البكتيريا و«الحدّ تالياً من انتشارها»، على حد قول الباحث الذي يشير مثلاً إلى التحليلات التي تُجرى لمياه الصرف الصحي والرامية إلى الكشف عن احتمال وجود فيروس كورونا ومسببات أمراض أخرى.

ونُشرت الدراسة في عدد مارس من مجلة «ساينس أوف ذي توتال إنفايرنمنت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
موفد الدبيبة في واشنطن لتعقب أصول ليبية وطائرات شحن «سي 130»

موفد الدبيبة في واشنطن لتعقب أصول ليبية وطائرات شحن «سي 130»
الفوضى والفراشة والشياطين

الفوضى والفراشة والشياطين
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتحدة تصنف مخدر «ترانك» على أنه «تهديد صاعد» لأول مرة
الولايات المتحدة تصنف مخدر «ترانك» على أنه «تهديد صاعد» لأول مرة
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
العلاج بالرياضة: كرة الطاولة تخفف أعراض الرعاش والتيبس لمرضى «باركنسون»
العلاج بالرياضة: كرة الطاولة تخفف أعراض الرعاش والتيبس لمرضى ...
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
6 عادات غذائية خاطئة في رمضان
6 عادات غذائية خاطئة في رمضان...
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة...
الولايات المتحدة تصنف مخدر «ترانك» على أنه «تهديد صاعد» لأول مرة
الولايات المتحدة تصنف مخدر «ترانك» على أنه «تهديد صاعد» لأول......
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون...
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية ......
المزيد
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم...
«إلاي ليلي» تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
«إلاي ليلي» تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها ......
دمية «باربي» تحمل سمات المصابين بمتلازمة داون
دمية «باربي» تحمل سمات المصابين بمتلازمة داون...
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية ......
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة...
المزيد