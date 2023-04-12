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الولايات المتحدة تصنف مخدر «ترانك» على أنه «تهديد صاعد» لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 05:45 مساء
الولايات المتحدة تصنف مخدر «ترانك» على أنه «تهديد صاعد» لأول مرة
صورة تعبيرية عن تأثير المخدرات. (الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تصنيف مادة زيلازين، المعروفة بـ«ترانك»، على أنها «تهديد صاعد»، للتمكن خصوصا من الإفراج عن أموال لمكافحة هذا المخدر الذي يعيث فسادا في البلاد.

وقال مدير مكتب مكافحة المخدرات في البيت الأبيض راهول غوبتا خلال مؤتمر صحفي: «هذه أول مرة في تاريخ أمتنا نصنف فيها مادة على أنها تهديد صاعد»، حسب «فرانس برس».

الاستخدامات الخاصة بالحيوانات
ونالت مادة زيلازين ترخيصا كمسكن بيطري ومهدئ منذ العام 1972 من جانب الإدارة الأميركية للأغذية والأدوية (إف دي إيه)، لكن يقتصر ذلك على الاستخدامات الخاصة بالحيوانات.

لدى البشر، يمكن أن يؤدي استهلاك هذه المادة إلى إبطاء التنفس ورفع معدل ضربات القلب إلى مستويات خطيرة، كما قد تسبب التهابات يمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف.

بين عامي 2020 و2021، زادت الحالات التي رصدت فيها وكالة مكافحة المخدرات الأميركية مادة زيلازين بنسبة 200% تقريباً في جنوب البلاد، وبأكثر من 100% في الغرب الأميركي.

وقال غوبتا إن تصنيف «تهديد الصاعد» يهدف إلى استخدام الأموال التي طلبها الرئيس جو بايدن من الكونغرس الأميركي في ميزانيته للعام 2024. وأضاف «نحن بحاجة إلى دعم الكونغرس»، تفاديا لإعادة توجيه الأموال المرصودة إلى قضايا أخرى.

زيادة الاختبارات لرصد المخدر 
وعلى الحكومة، في غضون ثلاثة أشهر من هذا التصنيف، تقديم خطة عمل إلى الكونغرس، ستتناول مجالات عدة.

من بين هذه المجالات: زيادة الاختبارات لرصد هذا المخدر والتحليلات لفهم مصدره بشكل أفضل، لا سيما إذا تم تحويل مساره في الولايات المتحدة أو من الصين، من أجل تعزيز مكافحة وجوده المتزايد في السوق غير القانونية. وثمة أولوية أخرى هي البحث الطبي.

وقال راهول غوبتا «سنجمع خبراء وطنيين في هذا المجال لتوجيه الممارسة وتحديد أكثر الأساليب الواعدة لتحقيق الاستقرار السريري وإدارة سياسات المساعدة على الإقلاع عن تناول هذه المادة وبروتوكولات العلاج».

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