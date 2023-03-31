تجنب العلاج الكيماوي لمرضى السرطان.. ممكن

القاهرة - بوابة الوسط

يعرف العلاج الكيميائي بأنه علاج دوائي تستخدم فيه مواد كيميائية قوية لقتل الخلايا سريعة النمو في الجسم، وغالبًا ما يُستخدم لعلاج السرطان، حيث تنمو الخلايا السرطانية وتتكاثر بسرعة أكبر بكثير من سائر خلايا الجسم.

ويمكن لفحص الدم الذي يكتشف آثار الخلايا السرطانية أن يجنب آلاف المرضى العلاج الكيميائي المرهق كل عام، إذ يفحص الباحثون في مستشفى «NHS» إمكانية استخدامه لإظهار ما إذا كانت الجراحة قد أزالت أورام الأمعاء.

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ويقولون إن نصف المرضى الذين يعانون من سرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة يصلون إلى الشفاء عن طريق الجراحة وحدها ويتم علاجهم بشكل مفرط دون داع بالعلاج الكيميائي الوريدي بعد الجراحة، وفق «روسيا اليوم».

وجند نحو 1600 مريض بسرطان الأمعاء في الدراسة البريطانية، بقيادة مستشفى رويال مارسدن في لندن.

وتعمل اختبارات الدم من خلال البحث عن آثار مجهرية للسرطان في مجرى الدم تسمى الحمض النووي للورم المنتشر.

ويشير وجود هذه العلامات، غير المرئية في عمليات المسح، إلى ما إذا كان المريض قد تم علاجه عن طريق الجراحة أم لا.

نتائج الدراسة

وقالت الدكتورة ناورين ستارلينغ، الباحثة الرئيسية في التجربة، إن نتائج الدراسة يمكن أن تؤثر على طريقة علاج الآلاف من مرضى سرطان الأمعاء كل عام.

وقالت: «نصف المرضى المصابين بسرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة يتم شفاؤهم بالجراحة وحدها، لذا فإننا نعالج نسبة كبيرة من المرضى بشكل مفرط. الأمل هو أن تتيح هذه التكنولوجيا المتخصصة تجنيب الكثيرين من مرضى السرطان العلاج الكيميائي غير الضروري».

كما تجري تجارب في المملكة المتحدة لمراقبة مرضى سرطان الرئة والثدي بنفس الطريقة.

وقالت ستارلينغ إن إمكانية هذا الاختبار الجديد عبر رعاية مرضى السرطان «هائلة»، ليس فقط عندما يتعلق الأمر باكتشاف الأمراض المتبقية بعد الجراحة، ولكن أيضا للتشخيص المبكر.

مخاطر العلاج الكيميائي

وتنتقل أدوية العلاج الكيميائي عبر الجسم. وتعتمد الآثار الجانبية على الأدوية التي يتلقاها وتفاعل الجسم معها، وفق «ويب طب».

وربما تتفاقم الآثار الجانبية أثناء فترة العلاج. ومع ذلك فإن معظم الآثار الجانبية مؤقتة وتتلاشى فور انتهاء العلاج. لكن أحيانًا تكون للعلاج الكيميائي آثار طويلة الأمد أو دائمة.