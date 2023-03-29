بدائل صحية للاستمتاع بالحلويات في رمضان دون زيادة وزن

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من أن شهر رمضان المبارك فرصة لفقد الوزن الزائد، فإن الكثير منا يخرج من رمضان بوزن زائد؛ بسبب الإفراط في الحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، لذلك نقدم إليكم بعض النصائح السهلة التطبيق لخسارة الوزن خلال الشهر الكريم دون حرمان من الحلويات وذلك وفقا لأخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الدكتور راضي إن الحلويات والعصائر التي تحتوي على سكر من أكثر الأشياء التي تعمل على زيادة الوزن في رمضان دون أن نشعر لما لها من سعرات حرارية عالية، لذلك هناك بعض البدائل يمكن استخدامها للتمتع بالحلويات الرمضانية والعصائر دن زيادة في الوزن.

- استبدال الحلويات بطبق سلطة فواكه يحتوي على جميع الفواكه عدا المانجو والعنب لسعراتهما الحرارية المرتفعة.

- استبدال الدقيق بالشوفان في صنع الحلويات.

- استبدال الشوكولاتة بالكاكاو الخام.

- استبدال السكر بملعقة صغيرة عسل في العصائر أو في صنغ قطر الكنافة أو الحلويات الشرقية أو استخدام سكر يحتوي على عشب استيفيا خالٍ من السعرات.

- استبدال مكونات الخشاف بـ3 حبات تمر فقط مقسمة إلى 6 أجزاء مع كوب حليب خالي الدسم.

ويشير الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية إلى أنه عند اتباع تلك النصائح مع الحفاظ على تناول البروتين والخضروات وتقليل النشويات والقيام بحركات رياضية نصف ساعة يوميًا وشرب المياه من لترين إلى ثلاثة لترات سوف ينتهي الشهر الكريم بفقدان كمية كبيرة من الوزن الزائد والدهون دون حرمان أو تعرض الجسم لأي مشاكل صحية.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي