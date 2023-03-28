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«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 11:58 صباحا
«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي
التلبك المعوي مشكلة صحية تصيب عديد الأشخاص وترجع للعادات الغذائية الخاطئة (الإنترنت)
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كشف المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، من خلال منشور على صفحته في «فيسبوك»، أهم أسباب وأعراض التلبك المعوي.

وأوضح المركز أن «التلبك المعوي مشكلة صحية تصيب عديد الأشخاص، وترجع للعادات الغذائية الخاطئة».

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والأسباب قد تكون:
عدم مضغ الطعام جيدا
تناول الطعام سريعا
تناول كمية كبيرة من الأطعمة
أو يمكن أن تكون أحد أعراض الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل: قرحة المعدة، وعسر الهضم، والتهاب المعدة.

أبرز الأعراض:
حرقة وألم في المعدة
انتفاخ البطن
كثرة الغازات والإمساك
الشعور بالغثيان
الشعور بالامتلاء والانتفاخ
كثرة التجشؤ (التكريع)
ألم في المعدة

نصائح للوقاية من التلبك المعوي
تسهم بعض الأمور في تفادي الإصابة بالتلبك المعوي، حسب «ويب طب».
شرب الماء والسوائل
تقليل تناول بعض أنواع الأطعمة
تناول الطعام ببطء
تجنب التدخين
عدم الإكثار من الكافيين
ممارسة الرياضة

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