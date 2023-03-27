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«مكافحة الأمراض»: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ضرورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 02:07 مساء
«مكافحة الأمراض»: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ضرورية
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض يوصي المواطنين بضرورة تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا (فيسبوك)
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أوصى المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأحد، المواطنين بضرورة تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا.

وفي صفحته على «فيسبوك»، قال المركز: «تعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ضرورية، فهي تسهم في تعزيز مناعتك وتقلل من خطر الإصابة بالعدوى، وتحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة والدخول للمستشفى في حالة الإصابة».

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وتابع: «بعد مرور ثلاثة أشهر من تلقيك لآخر جرعة بإمكانك أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا من أي مركز صحي».

 اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة
وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» المعتمدة من المنظمة مأمونة لغالبية من هم في سن 18 سنة فأكثر، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون حالات مرضية موجودة سلفا من أي نوع، مثل اضطرابات المناعة الذاتية.

وتشمل هذه الحالات فرط ضغط الدم، وداء السكري، والربو، وأمراض الرئة والكبد والكُلى، وكذلك العدوى المزمنة المستقرة والخاضعة للسيطرة.

ويمكن إعطاء لقاح «فايزر» بأمان للأطفال اعتبارا من سن خمس سنوات، وحصل لقاحا «مودرنا» و«فايزر» على ترخيص باستخدامهما لدى الأطفال اعتبارا من سن 12 عاما، وفق المنظمة الأممية.

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