تطوير تقنيات ميدانية لإنعاش الحالات الطارئة

القاهرة - بوابة الوسط

يعرف الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بأنه أحد الأساليب المنقذة للحياة التي تفيد في عديد الحالات الطارئة، مثل النوبة القلبية أو شبه الغرق، التي يتوقف فيها تنفس المصاب أو نبضه.

وأخيرا، أعلن مركز أبحاث الكيمياء التطبيقية التابع لمؤسسة «روستيخ» الروسية تطوير أجهزة ميدانية صغيرة قادرة على إنعاش وإنقاذ أرواح الأشخاص الذين يتعرضون للحوادث، وفق «روسيا اليوم».

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وجاء في بيان صادر عن المركز «تمكن الخبراء في مركزنا من تطوير جهاز استنشاق محمول صغير يسمح بتقديم الأكسجين للمرضى والمصابين أثناء تلقيهم للإسعافات الأولية في الحالات الطارئة.

الجهاز عبارة عن مولد أكسجين كيميائي موضوع في درع واق من الحرارة، يمكن استعماله مع أقنعة التنفس الخاصة بالإنعاش، ويأتي على شكل أسطوانة قطرها 70 ملم، وطولها 200 ملم، ومركزنا هو المؤسسة الروسية الوحيدة التي تقوم بتطوير مولدات الأكسيجين من هذا النوع المخصصة لمعدات الطيران».

إنعاش المصابين

وتبعا للمدير التنفيذي لمؤسسة «روستيخ» أوليغ يفتوشينكو فإن « الجهاز الجديد يمّكن من تقديم خدمات إنعاش المصابين في الأماكن التي يصعب وصول المعدات الطبية إليها أحيانا، وفي ساحات المعارك أيضا، وبالرغم من حجمه الصغير ووزنه الذي يبلغ 700 غ، يمكنه توليد 120 لترا من الأكسجين على مدى 20 دقيقة لإنعاش المصابين».

وطور الجهاز الجديد على أساس مولدات الأكسجين التي تستخدم في أنظمة الطوارئ في الطائرات المدنية والعسكرية، وتعتمد طريقة الحصول على الأكسجين في هذه الأجهزة على التحليل التحفيزي الحراري لمادة كيميائية صلبة.

الأعراض

وحسب «مايوكلينك»، تكون مؤشرات النوبة القلبية المفاجئة فورية وشديدة، وتتضمن ما يلي:

الانهيار المفاجئ

توقف النبض

توقف التنفس

فقدان الوعي

مؤشرات وأعراض أخرى

وفي بعض الأحيان، تظهر مؤشرات وأعراض أخرى قبل النوبة القلبية المفاجئة. قد تتضمن هذه الأعراض والمؤشرات ما يلي:

الشعور بعدم الراحة في منطقة الصدر

ضيق النفس

الضعف

سرعة النبض أو الرفرفة أو الخفقان الشديد بالقلب

ولكن عادة ما تحدث النوبة القلبية المفاجئة دون سابق إنذار.