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12 فئة من مرضى السكري يمثل الصوم خطرًا عليهم.. من هم؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 06:04 مساء
12 فئة من مرضى السكري يمثل الصوم خطرًا عليهم.. من هم؟
تسليم مستشفى غات العام شحنة طبية مقدمة من مكتب التضامن الاجتماعي, 14 مايو 2020. (أرشيفية: المجلس البلدي غات)
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حدد مستشفى غات العام 12 فئة من المصابين بمرض السكري يشكل صيامهم خطرًا على صحتهم وحياتهم، ولا ينبغي لهم الصيام.

وأوضح المكتب الإعلامي للمستشفى أن هذه الفئات هي:
* المصابون بداء السكري من النوع 1.
* النساء الحوامل المصابات بداء السكري.
* مرضى السكري الذين يخضعون لغسيل الكلى.
* مرضى السكري الذين يجبرون على القيام بأنشطة بدنية شاقة خلال شهر رمضان.
* الأمراض الحادة الأخرى المصاحبة لمرض السكري خلال فترة الصيام.
* الأشخاص المصابون بداء السكري الذين يعانون من حالة عدم الشعور بأعراض نقص السكر في الدم، إذ أنهم معرضون لنقص سكر الدم الشديد.

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* حدوث مضاعفات «الحمض الكيتوني السكري» أو «الغيبوبة السكرية» خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان.
* نقص سكر الدم الشديد في الأشهر الثلاثة السابقة لشهر رمضان. «ملحوظة: نقص السكر في الدم الشديد هو النوع الذي يتطلب تدخل شخص آخر لمساعدة مريض السكري على علاج انخفاض نسبة السكر في الدم».
* الأشخاص الذين يعانون اضطرابات في وظائف الكلى.
* الأشخاص الذين يعانون مشاكل في الأوعية الدموية والقلب.
* كبار السن المصابون بأمراض أخرى.
* الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ويجري علاجهم بحقن الأنسولين أو الأدوية الخافضة للسكر في الدم عن طريق تحفيز الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، مثل أدوية السلفونيل يوريا مثل «جليبنكلاميد وأماريل ودياميكرون».

وأعاد المستشفى التذكير بفتوى صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي العالمي في دورتها التاسعة عشرة العام 2009 بأن الصيام لا يجوز لمرضى السكري الذين يشكل صيامهم خطرًا على حياتهم.

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