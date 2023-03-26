كيف يؤثر تغيير الوقت على صحتك؟

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ كثير من الدول بالعمل بالتوقيت الصيفي هذه الأيام، وهو الأمر الذي قد يؤثر على الصحة، إذ يترك تغيير الوقت أثرا ملحوظا بالتأكيد على أجسامنا.

ووفقا لاستطلاع أجرته شركة التأمين الصحي الألمانية «DAK» العام 2019، كان نحو 29% من ألف شخص شملهم الاستطلاع يعانون مشاكل صحية بعد تغيير الساعة، بل إن النسبة بين النساء وصلت إلى 35%، وفق «دويتشه فيله».

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وغالبا ما تكون الأعراض مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة الذي يحدث عند السفر إلى مناطق زمنية مختلفة، حسب ما جاء في موقع «إينفراكن» الألماني.

وتغيير الوقت يفسد الإيقاع الحيوي، حيث يحتاج الجسم لبضعة أيام لكي يستقر التوازن الهرموني لهرمون التعب الميلاتونين، وكذلك هرمونات التوتر والكورتيزول والأدرينالين.

لذلك، يشتكي الكثيرون خلال فترة التغيير - نحو8 إلى 14 يوما بعد تغيير الوقت- من الشكاوى المختلفة الناجمة عن قلة النوم، كما يشرح الطبيب الباطني غيرارد هيرالد في التقرير الذي نشره موقع «وومن هيلث» الألماني.

تغيير الساعة يفسد ساعتنا الداخلية

ويقول رئيس قسم علم الأحياء الزمني في مستشفى شاريتيه ببرلين، آخيم كرامر: «إن تغيير الساعة يفسد ساعتنا الداخلية». فالساعة الداخلية تتحكم في عمليات التمثيل الغذائي وإزالة السموم، بالإضافة إلى دورة النوم والاستيقاظ.

ويضيف كرامر: «لتعويض فارق زمني قدره ساعة واحدة ناتج عن رحلة ما، على سبيل المثال، يحتاج الجسم في العادة لنحو يوم واحد». من ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في النهوض من الفراش في الصباح، سيعانون من اضطراب تغيير الوقت يمكن أن تصل مدته إلى أسبوع أو أسبوعين.