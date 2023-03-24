9 نصائح من أجل صيام أفضل في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

قدم المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من النصائح من أجل «صيام أفضل في رمضان».

وتحت عنوان «نصائح لصيام أفضل في شهر رمضان»، أشار المركز إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء أثناء ساعات الإفطار، مع التأكيد على أهمية تناول الغذاء المتوازن والابتعاد عن بعض الأطعمة والمواد الغذائية.

- نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان