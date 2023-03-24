9 نصائح من أجل صيام أفضل في رمضان...

قدم المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من النصائح من أجل «صيام أفضل في رمضان».
وتحت عنوان «نصائح لصيام أفضل في شهر رمضان»، أشار المركز إلى ضرورة شرب كميات كافية من الماء أثناء ساعات الإفطار، مع التأكيد على أهمية تناول الغذاء المتوازن والابتعاد عن بعض الأطعمة والمواد الغذائية.
- نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان
وهنا نستعرض النصائح التي قدمها المركز كاملة:
- أكثر من شرب السوائل خاصة الماء.
- تناول الغذاء المتوازن وأكثر من الخضروات والفواكه.
- تجنب الأطعمة السكرية والمصنعة والكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض.
- تجنب الأملاح والمخللات.
- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون.
- أخر وجبة السحور ولا تتركها أبدا.
- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل الشاي والقهوة)، وابتعد عن المشروبات الغازية.
- تدرج في تناول الإفطار؛ لتتجنب الإصابة بالتخمة.
- لا تتعرض للشمس مباشرةً في نهار رمضان.
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