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نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 03:28 مساء
نظام غذائي صحي متوازن خلال شهر رمضان
أخصائي تغذية يقدم أهم النصائح لفقدان الوزن بشكل صحي في رمضان (الإنترنت)
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يعد شهر رمضان الكريم فرصة كبيرة للتخلص من العادات الغذائية السيئة، ومحاولة للاعتياد على الطعام الصحي ويكون ذلك باتباع نظام غذائي متوازن من خلال تحضير المأكولات التي تحتوي على جميع المجموعات الغذائية والتي تشمل النشويات، والفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان، والأطعمة الغنية بالبروتين؛ كاللحوم، والأسماك لتزويد الجسم بكافة احتياجاته من العناصر الغذائية، والسوائل خلال فترة قصيرة من اليوم وعن نظام صحي متوازن يعمل على تقليل الوزن والتخلص من الدهون الزائدة يحدثنا الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية عن أهم النقاط التي يجب اتباعها خلال الشهر الكريم.

وينصح الدكتور راضي بترتيب الوجبات ومواعيدها في شهر رمضان، وتقسيمها إلى 4 وجبات، بحيث تشمل وجبة الإفطار، ووجبتين خفيفتين قبل تناول وجبة السحور.

بالإضافة إلى الحرص على تقسيم وجبة الإفطار إلى مراحل بحيث يجري البدء بتناول كوب من الماء مع 3 ثمرات من التمر مع وجبة الإفطار مباشرة،
ومن بعدها يجب تناول أي نوع من المقبلات مثل الشوربة أو السلطة وبعد فترة قليلة يجري تناول النوع الرئيسي من الطعام.

ويشير الدكتور محمد إلى ضرورة تناول أنواع الطعام المشوي والمسلوق مع الابتعاد تمامًا عن الأكلات التي تحتوي على الدهون والسكريات والتي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير.

مؤكدًا أهمية شرب كميات كافية من الماء قبل تناول أي وجبة حيث أنها تزيد من الشعور بالشبع مع الاعتماد على اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، حيث من المهم أن يحتوي على اللحوم أو الأسماك، النشويات، الفواكه، الخضروات، منتجات الألبان خالية الدسم، والأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية.

ويؤكد الدكتور راضي أنه من المهم الاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، حيث إنها أيضًا غنية بالألياف الصحية التي تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، ومن أنواع الكربوهيدرات المعقدة الأرز البني والشوفان والبرغل بالإضافة إلي استبدال الحلويات بأنواع من الفواكه المختلفة، وأيضا يمكنك تناول الفواكه المجففة والمكسرات بكميات قليلة.

و من المهم تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها المشروبات الغازية والقهوة حيث تعتبر مدرة للبول مما يؤدي إلى فقدان الماء من الجسم بشكل سريع ويؤثر عليه أثناء الصيام.

ويقدم أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي نموذجًا لنظام صحي متوازن خلال رمضان عند اتباعه يساعد على تقليل الوزن بشكل صحي ومتوازن .
وجبة الإفطار
- 3 حبات من التمر، كوبان من الماء، طبق سلطة خضراء، خضراوات مسلوقة.

بعد صلاة المغرب
- يجب أن تتكون الوجبة من البروتينات والنشويات وتجنب تناول الأطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية والمسلوقة، طبق شوربة بالخضار أو شوربة دجاج مسلوقة بتوابل عادية، أرز أو معكرونة مسلوقة، كوب حليب خالي الدسم.

التحلية
- قطعتان من الكنافة صغيرة أو القطايف دون العسل أو السكر، أو تناول فواكه.

بعد صلاة التراويح والى السحور
- شرب كميات من الماء بالتدريج حتى وقت السحور، ثمرة واحدة من الفاكهة.

السحور
- تناول مأكولات تساعد على الهضم والشعور بالشبع مثل كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم، فول بدون زيت، شريحة من دقيق القمح الكامل، سلطة، قطعة من الفواكه.

كما ينصح الدكتور محمد راضي بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قبل الإفطار مثل: المشي، الأيروبيك، السباحة، ركوب الدراجة وغيرها.
يفضل أن تكون ممارسة الرياضة قبل وجبة الإفطار مباشرة، وذلك لكي يجري تعويض الجسم على ما فقده من عناصر خلال وجبة الإفطار.

الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية (الإنترنت)
الدكتور محمد راضي أخصائي التغذية العلاجية (الإنترنت)
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