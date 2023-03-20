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تعليم الصغيرات عن الدورة الشهرية قد يحظر في فلوريدا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 01:06 مساء
تعليم الصغيرات عن الدورة الشهرية قد يحظر في فلوريدا
اقتراح قانون في فلوريدا يحظر تعليم الفتيات الصغيرات عن الدورة الشهرية وسط جدل كبير (الإنترنت)
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كشف أحد نواب فلوريدا أن الولاية تشهد جدلا بسبب اقتراح قانون، هذا الأسبوع، يقضي بحظر أي تعليم للفتيات الصغيرات عن الدورة الشهرية، ويمنعهن من مناقشة الموضوع مع معلميهن.

فخلال جلسة للجنة مختصة بالتعليم في برلمان فلوريدا، سألت النائبة الديمقراطية آشلي غانت زميلها الجمهوري ستان ماكلين عن اقتراح قانون لا يسمح بالتعليم عن الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا إلا اعتبارا من عمر 11 و12 عاما.

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وقالت غانت في سؤالها «هل يحظر اقتراح القانون هذا الحديث عن الدورة الشهرية؟» إذا كانت الفتيات الصغيرات أصغر من السن المحددة، و«هل سيمنعهن ذلك من مناقشة الموضوع؟». وأجاب ماكلين «نعم، سيكون الأمر كذلك».

وتبدأ الدورة الشهرية لدى معظم الفتيات في سن تراوح بين 12 و13 سنة، لكن بدايتها لدى بعضهن قد تحصل قبل هذا العمر بسنوات، وفقا للجمعية الأميركية لأطباء النساء والتوليد.

 الدورة الشهرية 
وقالت غانت «تخيلوا فتاة صغيرة (...) تكتشف في المرحاض أنها مضرجة بالدم، فتعتقد أنها ستموت (...) ولا يمكن لمعلميها أن يشرحوا لها أن هذا الأمر طبيعي وجزء من الحياة».

وقالت مسؤولة منظمة «بلاند بارنتهود» في فلوريدا آني فيلكوفسكي في بيان إن الحيض قد يبدأ لدى الفتيات «في أي وقت بين التاسعة والسادسة عشرة». وأضافت «من السخف منع (الأطفال) من مناقشة الأمر مع معلميهم»، واصفة مشروع القانون بأنه «سخيف».

وما لبث ستان ماكلين أن أوضح بعد قليل أن روحية هذا القانون ليست معاقبة الفتيات الصغيرات إذا طرحن الأسئلة على معلميهن، وأنه قابل للتعديل، وفقا لعدد من وسائل الإعلام الأميركية.

 نظام التعليم في فلوريدا 
ويندرج هذا الاقتراح الذي تقدم به ماكلين ضمن مجموعة اقتراحات قوانين، يمكن أن تغير نظام التعليم في فلوريدا بشكل دائم.

ويجاهر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية سنة 2024، وهو تعهد جعل ولايته الواقعة في جنوب الولايات المتحدة مختبرا للأفكار المحافظة.

وأعلن ديسانتيس في مطلع مارس الجاري عن سلسلة من الإجراءات التي تقضي مثلا بتقييد تلقي القاصرين المتحولين جنسيا علاجات تمنع البلوغ، وبمنع الإجهاض.

واعتبر أن المدارس يجب أن توفر «تعليما جيدا» لا «تلقينا سياسيا».

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