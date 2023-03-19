  • Alwasat News
Atwasat

ورم حميد قد يتحول إلى خبيث.. تعرف إلى مخاطر الشامات الحمراء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 11:11 صباحا
ورم حميد قد يتحول إلى خبيث.. تعرف إلى مخاطر الشامات الحمراء
الشامة الحمراء (الإنترنت)
alwasat radio

تعرف الشامات الحمراء بأنها نمو جلدي شائع يمكن أن ينتشر في كل الجسم، حيث عادةً ما تظهر هذه الشامات بعد عمر الثلاثين، ولا تشكل مشكلة صحية إلا إذا حدث تغيير في حجمها أو شكلها أو لونها أو نزفت دمًا، في هذه الحالة قد تكون هذه العلامات إشارة على الإصابة بسرطان الجلد.

ويقول الباحثون إن ظهور الشامات الحمراء لدى الإنسان مرتبط بتعرضه لبعض المواد مثل: مادة البروميد، حيث تعد مادة البروميد عنصرا كيميائيا أساسيا في كثير من المواد المستخدمة يوميًا، مثل: المكونات المستخدمة في المخبوزات، والأدوية الموصوفة، والبلاستيك، ولكن هناك القليل من الأدلة تثبت هذه الفرضية، وفق «ويب طب».

-  علامات تحول الشامة إلى سرطان الجلد

وأخيرا، أعلنت الدكتورة ماريا أفيتيسوفا، إخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن الشامات الحمراء هي ورم حميد يسمى «ورم وعائي»، ولكن هناك علامات تشير إلى تحوله إلى خبيث، حسب «روسيا اليوم».

وتقول الإخصائية: «يمكن أن يكون لمفهوم (الشامة الحمراء) معنى مختلف تماما بالنسبة للمريض والطبيب. لأنه من الصعب دون إجراء الفحص والتنظير الجلدي تحديد ما إذا كانت الشامة الحمراء ورما حميدا أم خبيثا، وهل تتطلب متابعة دائمة أو يجب إجراء تحليل نسيجي».

العلامات المقلقة
وكشفت الخبيرة العلامات المقلقة التي يجب عند ظهورها استشارة الطبيب المختص فورا: تغير لون الشامة، وعدم تماثلها، ززيادة مساحتها وحجمها، وحدودها غير واضحة، ونزفها، وظهور قشرة.

ووفقا لها هذه العلامات قد تشير إلى بداية عملية تحول الشامة الحمراء إلى ورم خبيث.

وتقول: «وحتى إذا لم تظهر هذه العلامات، ولكن الشامة تسبب للشخص إزعاجا نفسيا، فعليه استشارة الطبيب الإخصائي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية
الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحمل سلالات «كورونا».. علماء يحذرون من الفئران الرمادية
تحمل سلالات «كورونا».. علماء يحذرون من الفئران الرمادية
نصائح لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية أو حُمى القش
نصائح لتخفيف أعراض الحساسية الموسمية أو حُمى القش
مواد غذائية تحفز تطور سرطان الأمعاء
مواد غذائية تحفز تطور سرطان الأمعاء
اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي
اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي
ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة
ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى
«المركز الوطني»: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض الكلى...
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية...
فوائد التمور عديدة.. فماذا عن أضرارها؟
فوائد التمور عديدة.. فماذا عن أضرارها؟...
تحدي إنقاص الوزن قبل رمضان
تحدي إنقاص الوزن قبل رمضان...
5 حيل لإنقاص سريع للوزن
5 حيل لإنقاص سريع للوزن...
المزيد
ورم حميد قد يتحول إلى خبيث.. تعرف إلى مخاطر الشامات الحمراء
ورم حميد قد يتحول إلى خبيث.. تعرف إلى مخاطر الشامات الحمراء...
تعرف إلى أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض
تعرف إلى أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض...
عقول في المخازن.. سر احتفاظ جامعة دنماركية بأدمغة أكثر من 9 آلاف مريض نفسي
عقول في المخازن.. سر احتفاظ جامعة دنماركية بأدمغة أكثر من 9 ......
ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة
ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة...
اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي
اللحوم المصنعة مخبريا محل جدل في مجلس الشيوخ الفرنسي...
المزيد