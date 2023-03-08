تحدي إنقاص الوزن قبل رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أيام قليلة يحل علينا شهر رمضان المبارك والذي يخشى الجميع الخروج منه بزيادة كبيرة في الوزن، وهذا العام يأتي الشهر الكريم مع دخول فصل الصيف، لذلك يقدم لنا إخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي تحدي إنقاص الوزن وفقدان الدهون قبل دخول الشهر الكريم، تعرفوا على تفاصيل التحدي معنا.

يقول الدكتور راضي إنه يتساءل العديد من الأشخاص عن سبب زيادة وزنه خلال الشهر الكريم، رغم عدم تناوله كميات كبيرة من الطعام بسبب ساعات الصيام قد يرجع حدوث ذلك لعدة أسباب منها:

قلة الحركة

- عادة ما نقضي أوقات بين الإفطار والسحور بلا حركة أو ممارسة التمارين الرياضية كالمشي، ولكن نقضيه في مشاهدة البرامج التلفزيونية وتناول وجبات باستمرار بين الإفطار والسحور بدلا من التمارين.

نوعية الطعام

- عادة ما نتناول في رمضان الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والسكريات العالية كالمقليات والحلويات بأصنافها، ونقلل من المشويات والحبوب كالفاصوليا والشوفان والتي تزيد الإحساس بالشبع كما تحتوي على سعرات حرارية أقل.

المشروبات الرمضانية

- من أسباب زيادة الوزن في رمضان، حيث يفضل البعض تلك المشروبات عن الماء عند العطش، ولكنها تحتوي على نسب مرتفعة من السعرات الحرارية التي تضيف إلى جسمك المزيد من الجرامات.

قلة شرب الماء

- قلما يشرب الكثير من الماء في رمضان، على الرغم من أنه وسيلة رائعة لزيادة معدلات الأيض وحرق السعرات الحرارية، كما أنه يزيد الإحساس بالشبع، مما يقلل من كمية الطعام التي نتناولها.

سكريات ودهون

- الأكلات الدسمة والسكريات عند السحور، وهذه العادة تعتبر من أكثر الأشياء المسببة لاكتساب المزيد من الوزن، حيث إنه من المعروف أن معدلات الأيض تقل جدا أثناء النوم، لذلك من أسوأ العادات التي تساعد على اكتسابك الوزن هي تناول مثل تلك الوجبات ثم النوم مباشرة.

ويشير الدكتور محمد إلي تجنب مثل هذه العادات في رمضان حتى لا تتعرض لزيادة الوزن أو السمنة مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية والمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا وشرب 2 لتر من المياه.

ويقدم الدكتور محمد راضي نموذجا لتحدي إنقاص الوزن قبل الدخول في شهر رمضان، ليعتاد الجسم على النظام الصحي قبل الشهر الكريم، مع فقدان الوزن الزائد والدهون والخروج من الشهر الكريم بجسم صحي ورشيق.

الفطار

200 غرام جبنة قريش + خيار وفلفل + شريحة توست أو ربع خبز أسمر

أو 2 بيض مسلوق + خيار وفلفل + شريحة توست أو ربع خبز أسمر

أو بيضة أومليت + خيار وفلفل

السناك

كوب قهوة + 10 حبات فول سودانى أو 7 لوزات

تفاحة + قهوة

أو قهوة سادة.

الغذاء

3 ملاعق أرز + ربع صدر دجاج مشوى أو قطعة لحم أحمر + خضار نى فى نى (فاصوليا + كوسة)

أو 4 ملاعق مكرونة دون دهون + 3 قطع كفتة منزلى + سلطة

أو سمك مشوى + سلطة

السناك

قهوة سادة

تفاحة

العشاء

2 كوب زبادى لايت + قطرات من الليمون أو فيتامين سى

زجاجة لبن رايب .

تموذج آخر يمكن تكراره 4 أيام متواصلة



الفطار

2 بياض بيض + فلفل أخضر أى كمية

2 شريحة تركى مدخن + شريحة توست + سلطة

أو اسكوب وأى بروتين إذا لم يكن متاح البديل له بياض بيض + بروكلى بالفرن

السناك

قهوة فقط

الغذاء

سمك مشوى أى كمية + سلطة

نصف صدور دجاج مشوى + خضار سوتية (فاصوليا + كوسة + بطاطس + بسلة + جزر)

العشاء

جبنة قريش + سلطة أى كمية

أو

2 كوب زبادى

أو بيضة مسلوقة وربع رغيف خبز بلدي.

ويؤكد إخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي أنه عند اتباع هذه النصائح والتخلي عن العادات الخاطئة أثناء تناول الطعام خلال شهر رمضان مع اتباع هذا النظام الغذائي المتكامل يمكنك الخروح من الشهر الكريم بفقدان عشر كيلو جرامات على الأقل من وزنك الزائد.

إخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي