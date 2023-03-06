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أصيب بسكتة دماغية.. وفاة هندي تناول حبتي «فياغرا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 11:53 صباحا
أصيب بسكتة دماغية.. وفاة هندي تناول حبتي «فياغرا»
عرض دواء «الفياغرا» خلال أحد المؤتمرات الصحفية في سنغافورة (أ ف ب)
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في واقعة أحدثت ضجة في الهند، توفي رجل بسكتة دماغية قاتلة، عقب تناوله حبتين من عقار «فياغرا» دفعة واحدة.

وأثارت الواقعة التي شهدتها الهند ضجة، بعد وفاة الرجل (41 عاما) إثر تناوله حبتين من «فياغرا»، الذي صنع أساسا لتوسيع الشرايين لكنه يستخدم أيضا لتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال، حسب «سكاي نيوز».

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وكشفت تقارير طبية أن الرجل تناول العقار وهو في حالة سُكر، مما أدى إلى ارتفاع ضغط دمه الذي تسبب في سكتة دماغية ووفاة.

وأصيب الرجل لوقت قليل بصداع شديد وقيء صباح اليوم التالي، تدهورت حالته ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته لدى وصوله.

وأفصح الأطباء عن تفاصيل تشريح جثته في مجلة الطب الشرعي، حيث وجدوا أنه عانى نزيفا دماغيا وعائيا، وفقا لجريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال بانديت الطبيب الشرعي في معهد عموم الهند للعلوم الطبية جاي نارايان، إن فحوصات ما بعد الوفاة كشفت عن كتلة وزنها 300 غرام من الدم المتخثر داخل دماغ الرجل.

ويحدث هذا النوع من السكتة الدماغية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ.

ماذا يحدث عند تناول الفياغرا؟
عندما تصل إشارة إلى الدماغ بأن هناك رغبة جنسية يبدأ ، في عضلة العضو التناسلي إنتاج مادة كيماوية معقدة تعمل على استرخاء العضلات في الجهاز التناسلي. عند هذه النتيجة يكون دواء الفياغرا قد بدء يفعل فعله، حتى لو لم يشعر الرجل بالرغبة الجنسية حتى ذلك الوقت، وفق «دويتشه فيله».

وعبر عملية استرخاء العضلات يبدأ الدم بالانسياب إلى العضو التناسلي، حيث يسهم دواء الفياغرا في تقوية هذه العملية، وفي هذه اللحظات يبدأ الرجل المستخدم لدواء الفياغرا بالشعور بقوة ودوام انتصاب ذكره. كما يشعر المرء أثناء هذه العملية بالدفء ترافقه حالة من احمرار الوجه لدى بعض المستخدمين للدواء. لكن الأمر يختلف من رجل إلى آخر.

ومن أبرز علامات تأثير الدواء، الشعور بالحرارة في الجسم، وخصوصا عند القضيب وباحمرار الوجه. لكن سرعة التأثير تختلف من شخص لآخر، حيث هناك من يشعر بقوة الانتصاب بعد 25 دقيقة من تناول الدواء، فيما يشعر البعض الآخر بالتأثير بعد ساعة أو أكثر من تناوله.

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