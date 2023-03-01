5 حيل لإنقاص سريع للوزن

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث الكثير عن أنظمة غذائية خفيفة وغير متعبة تساعد على التخلص من الأوزان الزائدة ودهون البطن دون اللجوء لاتباع أنظمة الريجيم القاسية والحرمان من الأطعمة المحببة.

لذا نقدم إليكم مجموعة من النصائح والحيل السهلة، التي تساعدك في إنقاص وزنك وتخليصك من الدهون دون اتباع نظام غذائي قاسٍ، وفقًا لأخصائي النغذية العلاجية الدكتور محمد راضي.

يقول الدكتور راضي: أغلبنا يكره سماع كلمة رجيم كلما كنا بحاجة إلى إنقاص بعض الكيلوغرامات ليبدو جسمنا رشيقًا وممشوقًا، فهي تعني حرماننا من جميع أصناف الطعام المحببة لنا، وهنا يبدأ شعورنا بالانزعاج ولهفتنا دومًا على كسر هذا النظام الصارم؛ لذلك هناك بعض الحيل السهلة والبسيطة والتي تساعدك في إنقاص الوزن دون انباع حمية غذائية قاسية، حيث تعمل على إحساسك بالشبع وزيادة معدل حرق دهون الجسم.

الفطار

يؤكد الدكتور محمد راضي على أهمية وجبة الأفطار بشكل يومي ومنتظم، على أن يجري تناولها بعد ساعة من الاستيقاظ وليس عند الاستيقاظ فورًا ليعطي الجسم الوقت الكافي للتأقلم والعمل على الاستعداد لحرق الدهون وتنظيم التمثيل الغذائي.

تناول الأطعمة غير المعالجة

ويشير الدكتور راضي إلى أن تناول وجبات خفيفة صحية وغير معالجة مثل التفاح والموز والبطيخ والجزر أو أي من الفاكهة أو الخضار المفضلة لديك، لن يساعدك ذلك على إنقاص الوزن فحسب؛ بل سيقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع 2 ويوفر أيضًا للجسم العناصر الغذائية، التي يحتاجها للعمل بشكل طبيعي.

شرب الماء

يوصي الدكتور محمد بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا لتعزيز عملية الهضم والصحة، حيث أن الماء عنصر خالٍ من السعرات الحرارية بنسبة 100% وهو أفضل مشروب لبطنك.

تأكد من شرب كمية كافية من الماء كل يوم لمساعدتك على البقاء رطبًا، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، وقمع شهيتك، وإخراج السموم من جسمك.

النوم ساعات كافية

الجسم يحرق الدهون خلال ساعات النوم، مما يعني أن هذا سيسهم في إنقاص وزنك، وأيضًا يعمل النوم لثماني ساعات على الحد من إفراز الهرمون المسؤول عن شعورك بالجوع، ما يعني أنك ستتناول كميات ووجبات أقل.

عدم تناول الطعام أمام التلفاز

يقول الدكتور محمد: تبدو هذه حيلة بسيطة ولا تحتاج مجهودًا ولكن تأثيرها كبير للغاية، فتناول الطعام خلال الجلوس أمام التلفاز أو اللاب توب أو حتى الموبايل يجعلك لا تنتبه للكميات التي تتناولها ويشجعك على تناول الوجبات السريعة مما يعمل على زيادة الوزن خلل وظائف الجسم.

ويؤكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي أن اتباع نظام متوازن مكون من العناصر الغذائية المختلفة كالكربوهيدرات والبروتينات والدهون دون حرمان هو الأساس ليمنح الجسم الطاقة لتحقيق أفضل أداء ويحمي أجهزة الجسم من حدوث خلل.

أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي