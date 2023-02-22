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تأثير التدخين السلبي على الحمل والرضع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 11:18 صباحا
تأثير التدخين السلبي على الحمل والرضع
التدخين السلبي سبب في الوفاة المبكرة لـ600 ألف شخص كل عام (فيسبوك)
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كشفت بعض الدراسات أن الرضع الذين يعيشون مع المدخنين لديهم مخاطر كبيرة للإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ.

وتشير الدراسات إلى أنه عند استنشاق المرأة الحامل الدخان قد تحدث تشوهات وعيوب خلقية للجنين، وانخفاض وزنه، ويتسبب كذلك في بعض الأحيان في الإجهاض، أو الولادة المبكرة، حسب صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على «فيسبوك».

وأضافت الدراسة أن الدخان الذي يملأ الأماكن المغلقة لا يقل خطورة عن التدخين السلبي والتدخين العادي، وهو استنشاق غير المدخن للدخان الناتج عن احتراق نهاية السيجارة، ويطلق عليه التدخين غير المباشر.

ومن آثار التدخين السلبي:

- تهيج الأنف والحلق والعينين

- الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

- الإصابة بالسكتات الدماغية

- زيادة خطر الإصابة بالأمراض التنفسية

- يزيد من حدة أعراض الربو

- يزيد احتمالية الإصابة بسرطان الرئة والجيوب الأنفية

- «التدخين السلبي جدا» يشكل خطرا على الصحة

لذلك نجد قوانين تفرض عدم التدخين في الأماكن العامة المغلقة، حرصا على سلامة الأشخاص غير المدخنين.

يشار إلى أن التدخين السلبي سبب في الوفاة المبكرة لـ600 ألف شخص كل عام.

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