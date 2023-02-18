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داسة تحذر من امتناع الأطفال عن تناول الخضر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 10:41 صباحا
داسة تحذر من امتناع الأطفال عن تناول الخضر
نصف الأطفال الأميركيين لا يتناولون حبة من الخضر يوميا (الإنترنت)
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أظهرت دراسة حديثة أن طفلا أميركيا، من كل اثنين، يمتنع عن تناول حبة واحدة من الخضر أقلّه يوميا، وهي الكمية الموصى بها للحفاظ على صحة جيدة.

وأتت النتائج المرتبطة بتناول الخضر أفضل من تلك الخاصة بالفاكهة، إذ بيّنت الدراسة أنّ طفلا واحدا من كل ثلاثة (32%) لا يأكل حبة من الفاكهة أقلّه يوميا، حسب «فرانس برس».

- تعرف إلى كمية الخضار التي يجب تناولها يوميا

وأتت هذه الأرقام التقديرية نتيجة استطلاع تسلّمه بين يونيو 2021 ويناير 2022، آباء نحو 18300 طفل تراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات. وتولّت نشر النتائج مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي أهم هيئة صحية اتحادية في البلاد.

وأظهرت الدراسة أيضا أنّ 57% من الأطفال تناولوا مشروبا يحتوي على سكّر مضاف مرة واحدة أقلّه، خلال الأسبوع الذي سبق الاستطلاع.

عناصر غذائية معيّنة 
وأشارت مراكز «سي دي سي» إلى أنّ الأطفال بحاجة إلى عناصر غذائية معيّنة لنموّهم، والتي يمكن أن توفّرها الفاكهة والخضر. وتزيد السكريات المُضافة إليها من مخاطر الإصابة بالبدانة وتسوّس الأسنان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة إلى أنّ النتائج أتت مختلفة بين الولايات، ففي فيرمونت مثلا، وحدهم 30% من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات لم يتناولوا حبة من الخضر أقلّه يوميا خلال الأسبوع الذي سبق الاستطلاع، بينما بلغت هذه النسبة 65% في لويزيانا.

وأتت نسبة الأطفال الذين لا يتناولون حبة من الخضر وأخرى من الفاكهة يوميا أعلى لدى الأطفال ذوي البشرة السوداء منها لدى البيض، وكانت أعلى كذلك لدى أولئك الذين يعيشون في منازل فقيرة ولا تُتاح لهم كميات كبيرة من الاطعمة.

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