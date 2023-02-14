تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص...

أكدت غينيا الاستوائية أول تفش لفيروس «ماربورغ» بها، وذلك بعد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.
وقالت المنظمة في بيان «المزيد من التحقيقات جارية. ونشرت فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض».
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وأضافت أنه تم حتى الآن تسجيل تسع وفيات و16 حالة مشتبه بها ظهرت عليها أعراض تشمل:
ارتفاع درجة الحرارة
الإعياء
القيء المدمم
الإسهال
شديد الخطورة
يعتبر الفيروس شديد الخطورة، صنفته منظمة الصحة العالمية من مجموعة المخاطرة المُمرِضة والتي تتطلب المستوى الرابع من مكافئ الاحتواء.
يمكن أن ينتقل الفيروس عبر أحد أنواع خفافيش الفاكهة أو يمكن أن ينتقل بين الأفراد عبر سوائل الجسم من خلال الجنس غير الآمن والجلد المتشقق.
ما هو فيروس «ماربورغ»؟
اكتُشف فيروس «ماربورغ»، وهو من عائلة فيروس إيبولا الفتاك، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لأول مرة بعد إصابة 31 شخصا، ووفاة سبعة أشخاص بعد أن تفشى في توقيت متزامن عام 1967 في:
«ماربورغ» وفرانكفورت، في ألمانيا.
بلغراد، في صربيا.
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