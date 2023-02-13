علاج روسي للسرطان لا يسبب تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية أن علماء شركة «Sistema-Biotech» تكنولوجيا جديدة لعلاج السرطان لا تستهدف خلايا الجسم السليمة ولا تسبب تساقط الشعر.

وطوّرت الشركة تكنولوجيا جديدة تعالج بشكل موجّه مرض السرطان وتصلب الشرايين، وحصلت على براءة اختراع بهذا الشأن، وقال ناطق باسم الشركة إن التكنولوجيا تسمى «العلاج الموجّه الدقيق للأورام الخبيثة»، وفق «فرانس برس».

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وأوضح الناطق أن العلاج الموجّه سيكون ألطف على جسم الإنسان، مقارنة بالعلاج الكيميائي، الذي يمكن أن يقتل الخلايا السليمة. إضافة إلى ذلك فإن العلاج الجديد يعتبر أيضًا أكثر كفاءة.

وأساس التكنولوجيا الجديدة هو الجزيئات القادرة على اكتشاف واستهداف البروتينات المرضية، وعلى وجه التحديد تلك التي تشارك في تطوير السرطان وتصلب الشرايين. وقالت الشركة إن الجزيئات قد أكّدت بالفعل فعاليتها إثناء إجراء التجارب على الخلايا.

الجزيئات المطورة

أوضح، أرتيوم سيرازودينوف، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الجزيئات التي طورت باستخدام التكنولوجيا الجديدة تعمل كجسر يوجّه البروتين المرضي إلى الليزوسومات لتدميرها.

يذكر أن شركة «Sistema-Biotech» كانت اقترحت في وقت سابق اختبارًا واحدًا للإنفلونزا و«كوفيد – 19» و6 فيروسات أخرى.

ويمكن لهذا الاختبار تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بواحد من ثمانية أمراض تنفسية حادة في أقل من 30 دقيقة.