محاضرات لتوعية سيدات «الخليج العربي للنفط» بمرض السكري

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت الطبيبة نعمة كركرة، من إدارة الصحة والسلامة والبيئة، عدة محاضرات صحية وتوعوية للعناصر النسائية بشركة الخليج العربي للنفط، حول مرض السكري وأعراضه والآثار الناجمة عنهُ.

يأتي ذلك ضمن برامج اللجنة الرياضية النسائية بالشركة، وبالتعاون مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة لنشر التوعية الصحية بين العناصر النسائية، حسب صفحة الشركة على «فيسبوك»، الثلاثاء.

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واستعرضت كركرة في محاضرتها السكري وأنواعه ومُضاعفاته وعوامل الخطورة المرتبطة به وطرق الوقاية منهُ، والنسب الطبيعة له.

وسلطت الضوء على كيفية تقليل نسبة الإصابة بالسكري بأنواعه، ما يتطلب المُتابعة المستمرة له، إما عن طريق الحمية الغذائية أو العلاجات المناسبة له، مؤكدة على أهمية إجراء الفحوصات الدورية لما لها من أثر بالغ في كشف وجود مرض السكري.

وتطرقت الطبيبة إلى مخاطر السمنة وارتباطها بالسكري، وطرق الوقاية منها وأهمية مُمارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة، وفق منشور الشركة.

وفي نهاية المحاضرة أجابت الدكتورة نعمة كركرة عن أسئلة واستفسارات المُترددات حول المرض، تبعه قيام الدكتورة بقياس فحص الضغط لبعض المُترددات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تنظيم دورة إسعافات أولية والتعريف بالخطوات التي يجب اتخاذها حال حدوث إصابات للعناصر النسائية، وكيفية إجراء الإسعافات للمصابات.

مرض السكري

وبشكل عام، يشيع مرض السكري بين سكان العالم بشكل كبير، وهو يحدث عندما لا يتمكن الجسم من امتصاص السكر (الجلوكوز) في خلاياه واستخدامه للحصول على الطاقة، فيما يوجد نوعان مختلفان من المرض، ولهما علامات مفاجئة.

في النوع الأول، يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، ما يعني أن الجسم لا يستطيع إنتاج أي أنسولين.

أما النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعًا، فيحدث عندما لا يكون الجسم قادرًا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين.

الطبيبة نعمة كركرة تلقي محاضرات صحية توعوية، للعناصر النسائية بشركة الخليج العربي للنفط، حول مرض السكري (فيسبوك)

الطبيبة نعمة كركرة تلقي محاضرات صحية توعوية، للعناصر النسائية بشركة الخليج العربي للنفط، حول مرض السكري (فيسبوك)