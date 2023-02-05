رغبتك في تناول الطعام المتبل «إنذار» بهذا المرض

القاهرة - بوابة الوسط

يعطينا الجسم إشارات مهمة يجب عدم تجاهلها، من بينها الرغبة في تناول أطعمة متبلة.. فالأمر ليس مجرد شهية لغذاء معين بقدر ما هي «إنذار» بوجود مشكلة ما.

ويشير الدكتور يفغيني باتايف، إخصائي الأمراض المعدية، وخبير التغذية الروسي، إلى أن الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غنية بالتوابل، تشير إلى وجود مشكلات في الجهاز التنفسي، حسب «روسيا اليوم».

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ويقول: «إذا لاحظ الشخص أنه زاد من استهلاك الثوم والبصل وشتى التوابل، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى قرب إصابته بمرض في الجهاز التنفسي».

ويضيف، إن احتواء هذه المواد على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المعدنية، يجعلها لا غنى عنها في مكافحة الفيروسات، لكنه في نفس الوقت ينصح بعدم الاعتماد على الثوم والتوابل فقط.

تعزيز المناعة بالفيتامينات

والأفضل تعزيز منظومة المناعة بالفيتامينات. وبشكل عام، فإن اشتهاء الأطعمة له معاني مختلفة، فمثلا الرغبة في تناول الطعام المالح يمكن أن تعني أن الجسم يحتاج إلى موازنة الإلكتروليتات، وإذا كان الشخص يتوق إلى الطعام الحلو، فهذا يعني أن نسبة السكر في الدم لدى الشخص منخفضة جدا لأن السكر يوفر لك الطاقة، ومع ذلك، إذا كان الشخص يتوق إلى الشوكولاتة أو الجبن، فهذا يعني أن محتوى المغنيسيوم أو الكالسيوم في الجسم منخفض.

كما أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا «نشعر بالجوع» حتى لو كانت معدتنا ممتلئة. ويُتحكم في الجوع الجسدي في أجسامنا من خلال إشارات فسيولوجية معقدة تحفز شهيتنا ثم تقمعها بعد أن نأكل (والمعروف باسم الشبع). ومع ذلك، فإن تناول الطعام هو أكثر بكثير من مجرد الاستجابة لحاجة بيولوجية.