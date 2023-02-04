اليوم العالمي للسرطان.. «الجامعة العربية» تدعو لزيادة الإنفاق على الصحة الوقائية

القاهرة - بوابة الوسط

تحيي منظمة الصحة العالمية، السبت، اليوم العالمي للسرطان، تحت شعار «سد فجوة الرعاية»، وعزت ذلك إلى أن الدول الأقل نموا تتحمل أعباء الإصابة والوفاة من مرض يمكن علاجه في أغلب الأحيان إذا كشف عنه مبكرا.

واليوم العالمي للسرطان هو تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، في الرابع من فبراير سنويا، لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

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وأصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا، لمناسبة اليوم العالمي للسرطان 2023، أكدت فيه حرصها على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، ودعت إلى زيادة الإنفاق على برامج الصحة الوقائية وبرامج تعزيز الصحة في الدول العربية، حسب موقعها على الإنترنت.

وقالت هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن «مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، والعبء الناتج عنه آخذ في الازدياد، وذلك حسب منظمة الصحة العالمية، وأن السرطان يتسبب في إقليم شرق المتوسط في وفاة ما يقرب من 459.000 شخص كل عام، والتقديرات تشير إلى أنه بحلول العام 2030 سيرتفع عبء السرطان في المنطقة، ويصبح الأعلى وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية».

أهداف التنمية المستدامة

وأوضحت السفيرة أن جامعة الدول العربية تحرص من خلال آلياتها المعنية بالصحة، وفى مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، وذلك من خلال العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الثالث المعنى بالصحة، وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته المتمثلة في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول العام 2030.

وأشارت أبوغزالة إلى أنه «لا بد من تعزيز النظم الصحية في الدول العربية من خلال زيادة الإنفاق على برامج الصحة الوقائية وبرامج تعزيز الصحة والسعي لوضع وتطوير آليات وبرامج الوقاية من السرطان وحملات التوعية للكشف والتشخيص المبكر لهذا المرض والعلاج منه».

المجتمع المدني

واختتمت بالقول: «وكذلك ضرورة الاستفادة من الجهود والمبادرات التي تقوم بها الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني فيها لتثقيف المجتمع من مخاطره، حيث تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في الوقاية من المرض».

ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.