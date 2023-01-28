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تخفيف ضوابط تبرع المثليين بالدم في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 02:13 مساء
تخفيف ضوابط تبرع المثليين بالدم في الولايات المتحدة
شخص يتبرع بالدم في لوس أنجليس في 13 يناير 2022 (أ ف ب)
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اقترحت السلطات الصحية الأميركية الجمعة تخفيفاً جديداً للقيود المفروضة منذ بداية وباء الايدز في الثمانينيات على التبرع بالدم من الرجال المثليين وثنائيي الميول الجنسية.

حالياً، يتعين على هؤلاء الامتناع عن ممارسة الجنس لمدة ثلاثة أشهر إذا ما كانوا يريدون التبرع بالدم، حتى لو كانوا في علاقة مع شريك واحد، وفق «فرانس برس».

- التبرع بالدم مفيد للصحة

أما الإجراءات الجديدة التي اقترحتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، فستنهي فترة الامتناع البالغة 90 يوماً في مقابل اعتماد مبدأ التقويم الفردي للمخاطر لكل متبرع.

مع انتشار وباء الإيدز في الثمانينيات، فرضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية حظراً تاماً على التبرع بالدم للرجال المثليين وثنائيي الميول الجنسية لمنع انتشار الفيروس من خلال منتجات الدم.

الإرشادات الجديدة
بموجب الإرشادات الجديدة، سيُطلب من المتبرعين المحتملين ملء استبيان يجيبون فيه على أسئلة عدة بينها ما يتعلق بمعرفة ما إذا كان لديهم شركاء جنسيون جدد في الأشهر الثلاثة الماضية، أو إذا كان لديهم عدة شركاء جنسيين، كما هو معتاد بالنسبة لمغايري الجنس.

بعدها، يُطرح سؤال لأولئك الذين أبلغوا عن وجود شركاء جنسيين جدد أو متعددين عمّا إذا كانوا مارسوا الجنس الشرجي خلال هذا الوقت. وإلا فلن يتمكنوا من التبرع بالدم.

حتى بعد هذا التخفيف المحتمل، فإن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو تناولوا دواءً لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية سيظلون غير قادرين على التبرع بالدم.

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