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«الصحة الليبية» تعلن بدء توزيع الأدوية على مراكز ووحدات علاج الأورام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 10:37 صباحا
«الصحة الليبية» تعلن بدء توزيع الأدوية على مراكز ووحدات علاج الأورام
وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعلن شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية علاج الأورام على كل مراكز ووحدات علاج الأورام (فيسبوك)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية علاج الأورام على مختلف مراكز ووحدات علاج الأورام في كل أنحاء ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على «فيسبوك»، «تُعلن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عن شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أصناف من أدوية علاج الأورام على مراكز ووحدات علاج الأورام في ليبيا في كل المدن والمناطق الشرقية والجنوبية والغربية والوسطى».

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وأردفت بأن ذلك يأتي «بعد توريد كميات منها (الأدوية) ووصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي»، حسب ما نشر في صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وتابعت: «تسلّمت يوم الخميس ستة مستشفيات ومراكز طبية مخصصاتها من الأدوية وهي: المستشفى الجامعي طرابلس، المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة، مستشفى طرابلس المركزي، مركز علاج الأورام سبها، مركز علاج الأورام طرابلس».

وأوضحت الوزارة في منشورها: «أما جهاز الإمداد بالمنطقة الشرقية فقد تسلّم مخصصاته من الأدوية قبل يومين».

وتشمل قائمة هذه الأصناف:
-Sunitinib 50mg caps.
- Sunitinib 12.5mg caps.
-Imatinib 100mg caps.
- Imatinib 400mg caps.
-Irinotecan Hcl sol 40mg vial.
-Irinotecan Hcl sol 100mg vial.
-Paclitaxel 30mg vial.
- Paclitaxel 100mg vial.

واختتمت الوزارة بيانها «يأتي توريد هذه الأدوية بمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح».
 

وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعلن شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية علاج الأورام على كل مراكز ووحدات علاج الأورام (فيسبوك)
وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعلن شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية علاج الأورام على كل مراكز ووحدات علاج الأورام (فيسبوك)
وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعلن شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية علاج الأورام على كل مراكز ووحدات علاج الأورام (فيسبوك)
وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعلن شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية علاج الأورام على كل مراكز ووحدات علاج الأورام (فيسبوك)
وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعلن شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية علاج الأورام على كل مراكز ووحدات علاج الأورام (فيسبوك)
وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تعلن شروع جهاز الإمداد الطبي في توزيع أدوية علاج الأورام على كل مراكز ووحدات علاج الأورام (فيسبوك)
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