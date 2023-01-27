  • Alwasat News
Atwasat

اكتشاف أول علامة تحذيرية لمرض باركنسون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 10:31 صباحا
اكتشاف أول علامة تحذيرية لمرض باركنسون
عاملون صحيون في مركز تطعيم بمستشفى في غرونوبل الفرنسية في 18 يناير 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

قد لا تكون أول علامة تحذيرية لمرض باركنسون هي تيبس العضلات والرعشة ومشاكل التوازن، لكن قد يظهر الكلام المتغير أمام هذه الأعراض المميزة الأخرى، حسب ما يقول باحثون في ليتوانيا.

ويعتقد أن أكثر من عشرة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يعانون هذه الحالة، وينتج مرض باركينسون عن فقدان الخلايا العصبية في منطقة من الدماغ مسؤولة عن إنتاج الدوبامين، ما يساعد على التنسيق حركة الجسد.

- أمل جديد لمرضى الباركنسون

ويزداد الأمر سوءا بمرور الوقت مع موت المزيد من الخلايا، ما يجعل المرضى في النهاية يكافحون لإكمال المهام اليومية، حسب «روسيا اليوم».

ولكن مع انخفاض النشاط الحركي، تنخفض أيضا وظيفة الحبال الصوتية والحجاب الحاجز والرئتين، كما يقول الخبراء.

وقال ريتيس ماسكيليناس، عالم البيانات في جامعة «Kaunas» للتكنولوجيا: «غالبا ما تحدث التغييرات في الكلام حتى قبل اضطرابات الوظائف الحركية». وأضاف أن هذا هو السبب في أن «الكلام المحير قد يكون أول علامة على المرض».

المراحل المبكرة من المرض
وقال البروفيسور فيرجيليوس أولوزاس، الذي شارك في الدراسة نفسها، إن مرضى باركنسون في مراحله المبكرة قد يتحدثون بطريقة أكثر هدوءا. وأضاف أن هذا يمكن أن يكون رتيبا أيضا، وأقل تعبيرا، وأبطأ، وأكثر تجزئة، وقد يكون من الصعب جدا ملاحظته عن طريق الأذن.

وغالبا ما تظهر أعراض المرض، مثل تصلب العضلات، فقط عند حوالي 80% من الخلايا العصبية.

ولا توجد اختبارات يمكن أن تظهر بشكل قاطع أن شخصا ما مصاب بمرض باركنسون. لكن اكتشافه مبكرا يمكن أن يؤدي إلى السيطرة على المرض بشكل أسرع، وفقا لأطباء أعصاب بارزين.

ويعمل الفريق الليتواني الآن على إيجاد طريقة لاكتشاف مرض باركنسون مبكرا، ربما من خلال تطبيق هاتف.

مرض باركنسون وتشوهات الكلام
وقال البروفيسور ماسكيليناس إن العلاقة بين مرض باركنسون وتشوهات الكلام كانت واضحة منذ الستينيات، لكن التقدم التكنولوجي جعل من السهل تحليلها.

واستخدم الباحثون الذكاء الصناعي لتحليل وتقييم عينات الكلام ل 61 مصابا بمرض باركنسون و43 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة.

وفي حجرة عازلة للصوت، تم استخدام ميكروفون لتسجيل خطاب كلتا المجموعتين، ثم استخدمت خوارزمية الذكاء الصناعي لمعالجة التسجيلات وتحليل الفروق بينها.

وقال ماسكيليناس: «نحن لا نخلق بديلا للفحص الروتيني للمريض - طريقتنا مصممة لتسهيل التشخيص المبكر للمرض وتتبع فعالية العلاج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة

أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركز الوطني» ينشر قائمة بأكثر الأمراض انتشارا في الشتاء
«المركز الوطني» ينشر قائمة بأكثر الأمراض انتشارا في الشتاء
دراسة تكشف علاقة التقاعد المبكر بالخرف
دراسة تكشف علاقة التقاعد المبكر بالخرف
أزهار وفراشات.. الوشم لمَن استأصلن أثداءهن بسبب السرطان
أزهار وفراشات.. الوشم لمَن استأصلن أثداءهن بسبب السرطان
الصينيون يفضلون الطب التقليدي في مواجهة «كورونا»
الصينيون يفضلون الطب التقليدي في مواجهة «كورونا»
المضادات الحيوية لا تجدي نفعا في هذه الحالات
المضادات الحيوية لا تجدي نفعا في هذه الحالات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج مذهلة للبنكرياس الصناعي في تثبيت مستوى السكر في الدم
نتائج مذهلة للبنكرياس الصناعي في تثبيت مستوى السكر في الدم...
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا...
ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن «الغلوكوما»
ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن ......
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي...
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل
وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر.. والفريق الطبي يكشف التفاصيل...
المزيد
اكتشاف أول علامة تحذيرية لمرض باركنسون
اكتشاف أول علامة تحذيرية لمرض باركنسون...
التضليل الإعلامي لا يزال يلازم مسألة لقاحات «كورونا»
التضليل الإعلامي لا يزال يلازم مسألة لقاحات «كورونا»...
بدائل غذائية للبروتين الحيواني رخيصة ومفيدة
بدائل غذائية للبروتين الحيواني رخيصة ومفيدة...
المضادات الحيوية لا تجدي نفعا في هذه الحالات
المضادات الحيوية لا تجدي نفعا في هذه الحالات...
الصينيون يفضلون الطب التقليدي في مواجهة «كورونا»
الصينيون يفضلون الطب التقليدي في مواجهة «كورونا»...
المزيد