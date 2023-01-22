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دراسة تكشف علاقة التقاعد المبكر بالخرف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 01:44 مساء
دراسة تكشف علاقة التقاعد المبكر بالخرف
التقاعد المبكر قد يسرع من عملية التدهور المعرفي (الإنترنت)
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يسرع التقاعد المبكر من عملية التدهور المعرفي، ويزيد في الواقع من خطر الإصابة بالخرف، حسب دراسة أجريت على أشخاص في مناطق ريفية في الصين.

ووجدت الدراسة أن الذين يتوقفون عن العمل عند سن الـ60 عاما يعانون من تدهور إدراكي أكثر حدة من أقرانهم، فيما يعتقد الباحثون أن أدمغة معظم الناس تحفز بشكل أكبر أثناء العمل والتواصل الاجتماعي في المكتب أو بيئة العمل.

ويوصي الخبراء الناس بممارسة ألعاب الكلمات المتقاطعة والقراءة في أثناء التقاعد، للبقاء نشطين عقليا وتجنيب أنفسهم المشكلات الإدراكية، حسب «روسيا اليوم».

واستخدمت الدراسة الأخيرة، التي نُشرت في مجلة «Journal of Economic Behavior & Organization»، بيانات من مخطط المعاشات التقاعدية الريفية الوطنية في الصين (NRPS).

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وأنشأ مخطط «NRPS» في العام 2009 لتوفير دعم في الدخل لكبار السن، ويتكون من مساهمات من الحكومة المركزية ومساهمات طوعية. ويمكن للأفراد البدء في المشاركة في البرنامج في سن 16 عاما، حسب «ديلي ميل».

وجميع سكان الريف في الصين تقريبا ممن تبلغ أعمارهم الـ60 عاما أو أكثر مؤهلون لبرنامج المعاشات التقاعدية، وهو اختيار طوعي وليس إلزاميا.

 المسح الصيني للصحة والتقاعد الطولي 
وحلل الباحثون هذا البرنامج باستخدام مسح معرفي يسمى المسح الصيني للصحة والتقاعد الطولي (CHARLS) لمعرفة كيف تؤثر خطط التقاعد على الأداء المعرفي، وطرحت أسئلة حول القرارات المالية المعقدة، وصحتهم، وقرارات الرعاية الطويلة الأجل.

وأبلغ المشاركون في برنامج المعاشات التقاعدية عن انخفاض معدل شرب الكحول بانتظام مقارنة بالعام السابق، والذي قال الباحثون إنه إيجابي، لكنهم وجدوا أيضا أن المشاركين أبلغوا عن معدلات تفاعل تطوعي واجتماعي أقل من غير المستفيدين.

وعندما تعمق الباحثون في التحليل، كان أداء المتقاعدين الأوائل أسوأ في الاختبارات المعرفية.

 التدهور المعرفي
وكشفت الدراسة أن أكبر مؤشر على التدهور المعرفي هو تأخر الاستدعاء، وهو مقياس يرتبط عادة بالتنبؤ بالخرف لدى المريض.

وصرح المؤلف الرئيسي بلامين نيكولوف، أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة بينغامتون بجامعة ولاية نيويورك (SUNY): «أبلغ المشاركون في برنامج (NRPS) عن مستويات أقل بكثير من المشاركة الاجتماعية، مع معدلات أقل بكثير من التطوع والتفاعل الاجتماعي مقارنة بغير المستفيدين من البرنامج».

وقال الفريق إنهم لا يستطيعون التأكد من أن التقاعد المبكر هو السبب الحقيقي للتدهور المعرفي، وإنهم لا يستبعدون أنماط الحياة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

لكن نيكولوف قال إنه لا شك أن كبار السن يجب أن يشاركوا في الأنشطة الاجتماعية للوقاية من الخرف، وقد تكون المشاركة الاجتماعية والترابط ببساطة أقوى العوامل الفردية للأداء المعرفي في سن الشيخوخة.

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