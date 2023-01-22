«المركز الوطني» ينشر قائمة بأكثر الأمراض انتشارا في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض على صفحته في «فيسبوك»، السبت، قائمة تضم الأمراض التي تكثِر الإصابة بهَا في فصل الشتاء.

وضمت قائمة هذه الأمراض: التهاب الحلق والزكام والربو والإنفلونزا الموسمية والحساسية وألم العظام والمفاصل.

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التهاب الحلق: أعراضه صعوبة في البلع، ألم في اللوزتين، رائحة فم كريهة، وأحيانًا يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

الزكام: يصاحبه خمول وألم في الجسم وصداع وسيلان في الأنف.

الربو: عبارة عن نوبات من ضيق التنفس نتيجة لالتهاب الشعب الهوائية.

الإنفلونزا الموسمية: بسبب عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي نتيجة زيادة فرص نمو وانتقال الفيروسات والبكتيريا في هذا الفصل.

الحساسية: تزداد فرص الإصابة بالحساسية الموسمية بسبب التقلبات الجوية.

ألم العظام والمفاصل: يشتكي كبار السن خاصة من مشكلة ألم المفاصل في فصل الشّتاء نتيجة لقلة الحركة وعدم قدرة الجسم على تّحمل البرد.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض (فيسبوك)