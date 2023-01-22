  • Alwasat News
Atwasat

«المركز الوطني» ينشر قائمة بأكثر الأمراض انتشارا في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 11:08 صباحا
«المركز الوطني» ينشر قائمة بأكثر الأمراض انتشارا في الشتاء
أمراض الشتاء (الإنترنت)
alwasat radio

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض على صفحته في «فيسبوك»، السبت، قائمة تضم الأمراض التي تكثِر الإصابة بهَا في فصل الشتاء.

وضمت قائمة هذه الأمراض: التهاب الحلق والزكام والربو والإنفلونزا الموسمية والحساسية وألم العظام والمفاصل.

- واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية

التهاب الحلق: أعراضه صعوبة في البلع، ألم في اللوزتين، رائحة فم كريهة، وأحيانًا يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

الزكام: يصاحبه خمول وألم في الجسم وصداع وسيلان في الأنف.

الربو: عبارة عن نوبات من ضيق التنفس نتيجة لالتهاب الشعب الهوائية.

الإنفلونزا الموسمية: بسبب عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي نتيجة زيادة فرص نمو وانتقال الفيروسات والبكتيريا في هذا الفصل.

الحساسية: تزداد فرص الإصابة بالحساسية الموسمية بسبب التقلبات الجوية.

ألم العظام والمفاصل: يشتكي كبار السن خاصة من مشكلة ألم المفاصل في فصل الشّتاء نتيجة لقلة الحركة وعدم قدرة الجسم على تّحمل البرد.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض (فيسبوك)
المركز الوطني لمكافحة الأمراض (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب

كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
نتائج مذهلة للبنكرياس الصناعي في تثبيت مستوى السكر في الدم
نتائج مذهلة للبنكرياس الصناعي في تثبيت مستوى السكر في الدم
وزير الصحة يتفقد مستشفى طرابلس الجامعي
وزير الصحة يتفقد مستشفى طرابلس الجامعي
أسماك الزرد تسهم في إيجاد علاج لمتلازمة ألاجيل القاتلة
أسماك الزرد تسهم في إيجاد علاج لمتلازمة ألاجيل القاتلة
الجامعة العربية: بحث ملفات المرشحين لجائزة «الطبيب العربي»
الجامعة العربية: بحث ملفات المرشحين لجائزة «الطبيب العربي»
8 نصائح لزيادة حرق الدهون في فصل الشتاء
8 نصائح لزيادة حرق الدهون في فصل الشتاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج مذهلة للبنكرياس الصناعي في تثبيت مستوى السكر في الدم
نتائج مذهلة للبنكرياس الصناعي في تثبيت مستوى السكر في الدم...
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا
حيدر السائح: مؤشر خطير يكشف انتشار مرض الغلوكوما في ليبيا...
ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن «الغلوكوما»
ثاني سبب يؤدي للعمى في ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن ......
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم
بحث علمي يفسر عدم استعادة بعض مصابي «كورونا» حاسة الشم...
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي...
المزيد
«المركز الوطني» ينشر قائمة بأكثر الأمراض انتشارا في الشتاء
«المركز الوطني» ينشر قائمة بأكثر الأمراض انتشارا في الشتاء...
اكتشاف طريقة تجعل تناول الشوكولاتة صحيا أكثر
اكتشاف طريقة تجعل تناول الشوكولاتة صحيا أكثر...
لماذا تؤثر الأجبان في الإنسان عاطفيا؟
لماذا تؤثر الأجبان في الإنسان عاطفيا؟...
8 نصائح لزيادة حرق الدهون في فصل الشتاء
8 نصائح لزيادة حرق الدهون في فصل الشتاء...
الجامعة العربية: بحث ملفات المرشحين لجائزة «الطبيب العربي»
الجامعة العربية: بحث ملفات المرشحين لجائزة «الطبيب العربي»...
المزيد