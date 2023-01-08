برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بمجال مكافحة العدوى في المنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الليبية أن إدارتي مراقبة الجودة والطوارئ الصحية نفذتا ورشة عمل، للرفع من كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى.

وقالت عبر صفحتها في «فيسبوك»، الأحد، إن هذه الورشة تأتي «ضمن مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى لعدد من المستشفيات».

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وأوضح مدير إدارة مراقبة الجودة، سفيان الخيتوني، أن البرنامج التدريبي استهدف تأهيل خمسة وعشرين عنصرا من العاملين في مكافحة العدوى بالمستشفيات والمراكز الطبية، الواقعة في المنطقة الوسطى، حسب صفحة الوزارة في «فيسبوك».

وقال الخيتوني إن «البرنامج التدريبي نُفذ ضمن مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى، الذي تم اعتماده من وزير الصحة رمضان أبوجناح، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتأهيل العاملين بأقسام مكافحة العدوى في مستشفيات ترهونة، والخمس، ومسلاتة، ومركز زليتن الطبي، ومركز مصراتة الطبي».

برنامج تدريبي للرفع من كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الوسطى (فيسبوك)

برنامج تدريبي للرفع من كفاءة العاملين في مجال مكافحة العدوى بالمنطقة الوسطى (فيسبوك)