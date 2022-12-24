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«الجلد الاصطناعي» ثورة في مجال معالجة الجروح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 11:58 صباحا
«الجلد الاصطناعي» ثورة في مجال معالجة الجروح
صورة التقطت في 16ديسمبر 2022 للعمل على مشروع «جينيسيس» لـ «الجلد الاصطناعي» (أ ف ب)
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إذا كانت الجروح البسيطة تُغطى باللصقات، وتلك الشديدة بالضمادات، فإن باحثين بالقرب من ديجون، في شرق فرنسا، يعملون على ابتكار نوع آخر هو«الجلد الاصطناعي» لمعالجة الإصابات البالغة كالحروق.

فمنذ 18 شهرًا يعمل فريق من مختبر مجموعة «أورغو» الفرنسية في «شينوف» على مشروع بعنوان «جينيسيس» يتمثل في إنتاج «جلد اصطناعي» يتيح معالجة الإصابات الناتجة عن الحروق الشديدة، من دون الحاجة للجوء إلى عمليات زرع الجلد المؤلمة التي تُجرى راهنًا للمصابين وفق «فرانس برس».

وتشارك جهات صحية عدة من القطاعين العام والخاص، من بينها مختبر«AFM-Téléthon» في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مئة مليون يورو، وتسعى إلى إنجازه سنة 2030.

ويتطلب المشروع قدرة تكنولوجية كبيرة، إذ إن المطلوب إعادة إنشاء كل وظائف الجلد، ومن بينها الحماية من المخاطر الخارجية والتنظيم الحراري، على ما شرح «غيريك لو لو»، رئيس الفرع الطبي في «أورغو»، وهي شركة عائلية تأسست العام 1880.

ويحفظ المختبر الخلايا الحية باردة قبل زرعها، لكن المسؤول لم يفصح عن نوع الخلايا ولا عن التكنولوجيا المستخدمة، وسأل هل يمكن تصميم جلد اصطناعي مخبريًا؟.. مشيرًا إلى أن أحدًا في العالم اليوم لم ينجح في ذلك.

ورأى أن الجانب الصناعي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا، لأن هذا الجلد يجب أن يكون متاحًا للجميع وبالتالي بالسعر المناسب واصفًا إياه بأنه مشروع مجنون.

وتملك «أورغو» خبرة طويلة في الجروح المزمنة، ومنها مثلًا تلك التي تلحق بقدم المصابين بداء السكري أو تقرحات الساق، وقال مدير الأبحاث في «أورغو» «لوران أبير» منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عملنا على مواد تصحح عيوب الالتئام، وأصبحت الضمادة ذكية وتفاعلية مع الجرح، مما يجعلها أكثر فاعلية وأحدثَ ثورة في هذا المجال.

وهذه الثورة تتولاها المختبرات البحثية التابعة لعدد من الشركات، ومنها «فيستا كير ميديكال» في مدينة بيزانسون بشرق فرنسا التي ابتكرت العام 2015 جهازًا يشبه الصندوق الصغير، يوضع حول الجرح من دون ملامسته.

وتمر عملية التئام الجرح بمراحل عدة، ولكل العوامل أهمية فيها، كالرطوبة والحرارة وشرح مؤسِس الشركة فرنسوا دوفاي أن الضمادة لم تعد موجودة، إذ إن الفكرة تقوم على وضع الجرح في حاوية، وسط هواء معقم وأضاف أن هذا النظام يوفر للجرح ما يحتاجه في الوقت المناسب.

وفي باريس، عملت المسؤولة عن وحدة أبحاث الجروح والالتئام في معهد كوري «إيزابيل فرومانتان» مع فريقها على ضمادة مضادة للرائحة للجروح النخرية في بعض أنواع السرطان.
ولاحظت أن الفارق بين الوضع اليوم وما كان عليه قبل 20 عامًا في ما يتعلق بالعناية بالجروح، أشبه بالفارق «بين النهار والليل».

إلا أن التكنولوجيا لا تستطيع وحدها أن تفعل كل شيء، إذ شددت الباحثة على أنه من غير الواقعي الظن أن الضمادة وحدها ستتيح الالتئام، لأن العملية تختلف من شخص لآخر، بحسب العمر والوضع الصحي.

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