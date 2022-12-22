  • Alwasat News
Atwasat

السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 02:15 مساء
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022
صور لعدد من ضحايا الفنتانيل في مقر هيئة مكافحة المخدرات الأميركية (أ ف ب)
alwasat radio

صادرت السلطات الأميركية سنة 2022 كميات من الفنتانيل تكفي لقتل جميع سكان الولايات المتحدة، على ما أعلنت هيئة مكافحة المخدرات الأميركية، الثلاثاء، مشيرة بذلك إلى خطورة هذه المادة الأفيونية الصناعية على الحياة.

وأوضحت هيئة مكافحة المخدرات أنها صادرت خلال السنة الجارية 50,6 مليون حبة دواء مزيفة تحتوي على الفنتانيل أعطيت بموجب وصفات طبية، و4,5 أطنان من مسحوق الفنتانيل، مشيرة إلى أن هذه الكمية تعادل «أكثر من 379 مليون جرعة قاتلة»، وفق «فرانس برس».

وشرحت الإدارة أن الفنتانيل الذي كان يتسبب قبل نحو عقد بنسبة ضئيلة من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، بات اليوم «المخدّر الذي يشكّل أكبر خطر على الحياة» في الولايات المتحدة.

وشددت على أن هذه «المادة الأفيونية الصناعية تسبب الإدمان بشكل كبير، وهي أقوى 50 مرة من الهيرويين». ونبّهت إلى أن «مليغرامين اثنين فحسب من الفنتانيل، أي ما يوازي الكمية الصغيرة التي يمكن وضعها على طرف قلم، تعتبر جرعة قاتلة».

المكسيك
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن مادة الفنتانيل هي السبب الرئيسي لأكثر من 107 آلاف حالة وفاة بجرعة زائدة في الولايات المتحدة ما بين يوليو 2021 ويونيو 2022.

- أطباء أميركا يبالغون في وصف الفنتانيل «القاتل»

وانتشر مخدّر الفنتانيل بكثافة وبات بديلا من المواد الأفيونية التي تعطى بوصفة طبية ومن الهيرويين في سوق المخدرات غير المشروعة نظرا إلى سعرها المنخفض وسهولة تصنيعه.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن معظم الفنتانيل بالسوق الأميركية مصنوع في المكسيك بمواد كيميائية «من الصين».

ويوزع قسم من الفنتانيل على شكل أدوية طبية مزيفة مثل Percocet وOxyContin وXanax، وفقا للمصدر نفسه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الخمس والمحلة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الخمس والمحلة في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة ودارنس في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة ودارنس في «دورينا»
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية

الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
برنامج بحثي في بريطانيا لرصد الأمراض الوراثية وتحسين معالجتها
برنامج بحثي في بريطانيا لرصد الأمراض الوراثية وتحسين معالجتها
بالفيديو: طرق الموازنة بين النظام الغذائي والرياضي دون ملل
بالفيديو: طرق الموازنة بين النظام الغذائي والرياضي دون ملل
مستشفيات ألمانيا «تغرق» تحت سيل الأطفال المرضى
مستشفيات ألمانيا «تغرق» تحت سيل الأطفال المرضى
أعراض «هربس الشفاه» وكيفية علاجه
أعراض «هربس الشفاه» وكيفية علاجه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. كيف أصبحت أوضاع «أصحاب الهمم» في ليبيا؟
اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.. كيف أصبحت أوضاع ......
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي...
المشي إلى الوراء.. فوائد صحية تفوق التوقعات
المشي إلى الوراء.. فوائد صحية تفوق التوقعات...
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون...
«الوباء الثلاثي» يضرب العالم.. كيف تفرق بين كوفيد والإنفلونزا والمخلوي؟
«الوباء الثلاثي» يضرب العالم.. كيف تفرق بين كوفيد ......
المزيد
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022
السلطات الأميركية: ضبط كميات قياسية من الفنتانيل في 2022...
6 نصائح لاستمرار «رجيم» صحي دون حرمان
6 نصائح لاستمرار «رجيم» صحي دون حرمان...
8 نصائح لتجنب مضاعفات الربو خلال الشتاء
8 نصائح لتجنب مضاعفات الربو خلال الشتاء...
أعراض «هربس الشفاه» وكيفية علاجه
أعراض «هربس الشفاه» وكيفية علاجه...
مستشفيات ألمانيا «تغرق» تحت سيل الأطفال المرضى
مستشفيات ألمانيا «تغرق» تحت سيل الأطفال المرضى...
المزيد