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بالفيديو: طرق الموازنة بين النظام الغذائي والرياضي دون ملل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 02:12 مساء
بالفيديو: طرق الموازنة بين النظام الغذائي والرياضي دون ملل
موازنة الغذاء مع الرياضة هي الأمور الأكثر صحة على الإطلاق.. تعرف على الطريقة (الإنترنت)
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التغذية والرياضة وجهان لعملة واحدة ومن المهم معرفة كيفية موازنة الغذاء مع الرياضة والمداومة على نظام غذائي يتناسب مع التمرينات الرياضية.. تعرفوا معنا على الطريقة المثالية لذلك وفقا لأخصائي التغذية العلاجية دكتور محمد راضي.

يقول دكتور راضي إن موازنة الغذاء مع الرياضة هي الأمور الأكثر صحة على الإطلاق لما لها من تأثير إيجابي على الفرد؛ إذ تهتم الرياضة بالشكل الخارجي للجسم وهيئته وأن يُصبح في أحسن حال، وألا يعاني الجسم من السمنة أو النحافة، بينما يهتم الغذاء بمكونات الجسم الداخلية والتي تحافظ على صحته وتحميه من الأمراض كما تحافظ على توازن الجسم وعدم شعوره بالإجهاد.

ويشير الدكتور محمد راضي إلى أن موازنة الغذاء مع الرياضة عند اتباع النظام الغذائي الذي يتلاءم مع التدريبات والتمرينات الرياضية، سينعكس هذا على الصحة الجسدية والنفسية أيضا، فنجد البعض يشعر بالإحباط لأنهم مارسوا تمرينات رياضية بصورة منتظمة ولكن لم ينقص وزنهم الزائد؛ بل أن بعضهم بدأ وزنه يزداد وهذا شعور سيئ ألا نحصل على النتيجة المطلوبة بعد هذا الكم من التعب والجهد، فيرافقهم اليأس ويتركون النشاط الرياضي كله ولكن علينا العلم بحقيقة واحدة، وهي أن الرياضة والتغذية معًا شيئان مهمان لصحة الجسم بصورة عامة ولخفض الوزن.

وهناك طرق كثيرة للموازنة بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية تحدث دون ملل وتحقق نتائج مذهلة وتطبيقها يحتاج بعض النصائح منها:

 إذا كنت ممن يفضل الاستيقاظ باكرًا وممارسة الأنشطة الرياضية يكون مستوى السكر بالدم منخفضا للغاية، لذا يلزم تناول كربوهيدرات بسيطة كالفواكه الطازجة قبل البدء في التمارين؛ مثل تناول التفاح أو الموز أو الفواكه المجففة. بالإضافة للبطاطا الحلوة المسلوقة أو ملعقة عسل نحل لتعويض النقص في معدل السكر حيث سريعًا ما تتحلل الكربوهيدرات البسيطة وتمدك بالطاقة لكي تستطيع ممارسة النشاط البدني وفي حالة عدم تناولك للطعام قبل التمارين، فيكون هناك خطر كبير وقد يتعرض جسمك للتحلل بكتل العطلات.

ويرجع الدكتور راضي ذلك لأن معدل السكر ينخفض أكثر وقت التدريبات الرياضية، ومن الضروري توفير السكر للعضلات والدماغ والقلب وفي حالة عدم وجود السكر تتحلل القواعد البروتينية المسؤولة عن بناء عضلات الجسم فإذا كانت التمرينات عقب الاستيقاظ بساعة أو ساعتين فممكن أن تتناول شريحة خبز أسمر مع عسل نحل أو بمربى الفول السوداني، فسوف تمدك هذه الوجبة الخفيفة بطاقة لتمارس الأنشطة الرياضية.

وينصح الدكتور راضي بعدم تناول الفرد وجبة الغداء الدسمة قبل التمارين مباشرة، لما لذلك من قدرة على تقليل حركة الطعام في البطن بالإضافة إلى الشعور بالتخمة ويُفضل تناول وجبة الغذاء بعد ممارسة التمارين بنصف ساعة، على أن تشتمل على بروتينات متمثلة في اللحوم والأسماك، بالإضافة إلى المعجنات والخضراوات المرطبة للجسم التي تمنحه الماء الذي يتخلص منه الجسم على هيئة عرق.

ويؤكد الدكتور راضي أن شرب الماء من الأمور الضرورية جدا لكي يحافظ الجسم على انتعاشه وصحته، إلى جانب أنه يمد الجسم بالعديد من المكونات التي يحتاج إليها، وهنا تبرز أهمية أن يشرب الفرد حوالي لتر أو لترين من الماء بمعدل 10 أكواب.

ويشير الدكتور محمد إلى أن هناك من يتناول وجبات كبيرة قبل البدء في التمرينات، اعتقادا منه أن التمرينات ستحرق كثيرا من السعرات الحرارية ويعد ذلك خطأ كبيرا لأن الجسم خلال التمرين سيحول الدم للقلب والعضلات، ويبقى الطعام بالأمعاء والمعدة مما ينتج عنه شعور بالتخمة، لذا يجب تناول الوجبات الكبيرة هذه عقب التمرينات وليس قبلها.

ويؤكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور محمد راضي أهمية أخذ قسط كافٍ من النوم كل ليلة بصفة منتظمة لتعزيز صحة الجسم بشكل عام، حيث إن النوم يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة، كما أنه يساعد على تنظيم عملية الهضم واستفادة الجسم من التمارين الرياضية وتأديتها بشكل جيد.

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أخصائي التغذية العلاجية دكتور محمد راضي
أخصائي التغذية العلاجية دكتور محمد راضي
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