تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

يشير المتخصصون في علم التغذية إلى مجموعة من الأطعمة المفيدة لنا خاصة في الشتاء، نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية ضرورية لأجسامنا.



وبالإشارة إلى مصطلح «الأطعمة الفائقة» (Super foods) التي يروج له البعض، تقول أخصائية التغذية كايتلين كولوتشي، إنه رغم استخدام هذا المصطلح كوسيلة شائعة بين الشركات لإبراز بعض الأطعمة وبيع المنتجات بالذات، إلا أن هناك الكثير من الفواكه والخضروات التي تتواجد في مطابخنا عادة، والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية بالفعل، حسب «روسيا اليوم».