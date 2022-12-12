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«ابن سينا التعليمي» يكرم قافلة طب وجراحة العيون في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 04:49 مساء
«ابن سينا التعليمي» يكرم قافلة طب وجراحة العيون في سرت
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
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أقام مستشفى ابن سينا التعليمي – سرت، الإثنين، حفلا لتكريم أعضاء ومشرفي القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون، من إخصائيين واستشاريين بمساندة أطباء قسم العيون بالمستشفى، بعدما أجروا الكشف على 1379 مريضا، فضلا عن 173 عملية جراحية، في مدينة سرت، خلال ثلاثة أيام.

وافتَتح مدير عام المستشفى د.علي الجروشي فعاليات حفل التكريم، بقاعة المرحوم الدكتور عبدالقادر، مُرحباً ومُشيداً بجهود أعضاء القافلة ومن ساندهم من مستشفى ابن سينا، حسب منشور قسم الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي على صفحة المستشفى في «فيسبوك».

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وتلى ذلك بعض الكلمات من مدير عام مستشفى العيون طرابلس د.رانيا الخوجة، ورئيس القافلة الطبية د.محمد اللافي، ورئيس قسم العيون بمستشفى ابن سينا د.أمينة صالح، بالإضافة إلى كلمة ابن مدينة سرت استشاري العيون د.خليفة السويدي، ثم كلمة المدير المساعد للمستشفى د.جادالله درياق، وكلمة أخرى لرئيس اللجنة العلمية بالمستشفى د. فتحي الكاسح.

تكريم واتفاقية
وفي سياق متصل، كرّمت إدارة المستشفى الخوجة مدير مستشفى العيون طرابلس بدرع العطاء والتميز، وكذلك تكريم أعضاء القافلة وأطباء قسم العيون بالمستشفى و«كل من كان له دور في تحقيق هذا الهدف»، حسب المنشور.

يذكر أن إدارة المستشفى أبرمت اتفاقية تعاون مع مستشفى العيون طرابلس، لاستمرار العمل المتبادل من أجل خدمة سكان سرت والمدن والمناطق المجاورة.

تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
تكريم القافلة المتخصصة في طب وجراحة العيون في مستشفى ابن سينا التعليمي سرت (فيسبوك)
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