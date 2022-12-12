جامعة زيورخ: ملمع الأواني يصيب مستخدميه بأمراض مزمنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت دراسة أجرتها جامعة زيورخ في سويسرا من أن استخدام ملمع الأواني قد يكون ضارًا بالصحة، إذ إن مادة إيثوكسيلات الكحول الموجودة فيه يمكن أن تعزز ظهور أمراض مزمنة مختلفة، حسب ما نشر في موقع «acionline».

وأظهرت نتائج الدراسة أن إيثوكسيلات الكحول يهاجم الحاجز الظهاري المعوي، وهو طبقة خلوية واقية تبطن الأمعاء وتتحكم في امتصاص المواد من الطعام، وإذا لم يستخدم ملمع الأواني بشكل صحيح، يمكن أن تتسلل مادة إيثوكسيلات الكحول إلى الجسم، حسب «دويتشه فيله».

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فيما كشف فريق الباحثين المشارك في الدراسة أضرار ملمع الأواني على طبقة الخلايا (الظهارة) التي تبطن الأمعاء من الداخل، إذ يؤدي الخلل في هذه الطبقة الخلوية إلى زيادة المخاطر الصحية. والسبب يعود إلى أن تلف ظهارة الأمعاء يرتبط بالعديد من الأمراض، مثل الحساسية الغذائية والتهاب المعدة ومرض السكري والسمنة وتليف الكبد والتهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد والاكتئاب المزمن.

ما الحل؟

تدخل مادة إيثوكسيلات الكحول إلى جسم الإنسان فقط إذا لم تجر دورات شطف إضافية لإزالة بقايا ملمع الأواني التي قد تكون عالقة بالأطباق والكؤوس، وهو ما قد يحدث بشكل خاص مع غسالات الأطباق الكهربائية، وفق ما أوضح فريق الباحثين من خلال الدراسة.

ويوصي الباحثون باستخدام ملمعات الأواني التي لا تحتوي على إيثوكسيلات الكحول، في المنزل، يمكن أيضًا استخدام بدائل مثل الخل أو حمض الستريك، لأن ملمع الأواني يُستخدم بشكل أساسي في تلميع الأطباق وليس للنظافة، ولهذا يمكن الاستغناء عنه بشكل تام.