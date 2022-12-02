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المشي إلى الوراء.. فوائد صحية تفوق التوقعات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 12:03 مساء
المشي إلى الوراء.. فوائد صحية تفوق التوقعات
المشي إلى الوراء (الإنترنت)
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طرح العلماء سؤالا يقول: ماذا يحدث إذا توقفنا عن السير المعتاد وبدأنا في تحدي أدمغتنا وأجسادنا بالسير إلى الخلف؟ فوجدوا أن هذا التغيير في الاتجاه لا يتطلب مزيدا من انتباهنا فحسب، بل قد يجلب أيضا فوائد صحية إضافية، وفق دراسات عديدة.

ولا يجب أن يكون النشاط البدني معقدا، سواء كنت نشطا بشكل منتظم أم لا، حتى المشي السريع لمدة عشر دقائق يوميا يمكن أن يوفر مجموعة من الفوائد الصحية ويمكن الاعتماد على الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية وهو 150 دقيقة من التمارين الهوائية في الأسبوع، حسب «روسيا اليوم».

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ومع ذلك، فإن المشي أكثر تعقيدا مما يدركه الكثير منا، ويتطلب البقاء في وضع مستقيم التنسيق بين الأنظمة المرئية والدهليزي (الأحاسيس المرتبطة بحركات مثل الالتواء أو الدوران أو التحرك بسرعة) ونظام التحسس العميق (الوعي بمكان وجود أجسامنا في الفضاء)، وفق «ساينس ألرت».

وعندما نسير إلى الوراء، يستغرق الأمر وقتا أطول حتى تتمكن أدمغتنا من معالجة المتطلبات الإضافية لتنسيق هذه الأنظمة. ومع ذلك، فإن هذا المستوى المتزايد من التحدي يجلب معه فوائد صحية متزايدة.

الاستقرار والتوازن
ومن أكثر فوائد المشي للخلف المدروسة جيدا تحسين الاستقرار والتوازن. ويمكن للمشي للخلف أن يحسن المشي إلى الأمام (كيف يمشي الشخص) والتوازن للبالغين الأصحاء والذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة. يؤدي المشي للخلف إلى اتخاذ خطوات أقصر وأكثر تكرارا، ما يؤدي إلى تحسين القدرة على التحمل العضلي لعضلات أسفل الساقين مع تقليل العبء على مفاصلنا.

ويمكن أن تؤدي إضافة التغييرات في الميل أو الانحدار أيضا إلى تغيير نطاق حركة المفاصل والعضلات، ما يوفر تخفيفا للألم في حالات مثل التهاب اللفافة الأخمصية - وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعا لألم الكعب.

وتستخدم التغييرات الوضعية الناتجة عن المشي للخلف أيضا المزيد من العضلات التي تدعم العمود الفقري القطني - ما يشير إلى أن المشي للخلف يمكن أن يكون تمرينا مفيدا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.

وجرى استخدام المشي للخلف لتحديد وعلاج التوازن وسرعة المشي في المرضى الذين يعانون من حالات عصبية أو بعد السكتة الدماغية المزمنة.

فوائد تغيير الاتجاه
لكن فوائد تغيير الاتجاه ليست علاجية فحسب - فالاهتمام بالحركة العكسية دفع الباحثين لاكتشاف عديد الفوائد الأخرى.

وفي حين أن المشي الطبيعي يمكن أن يساعدنا في الحفاظ على وزن صحي، إلا أن المشي إلى الوراء قد يكون أكثر فعالية. ويكون إنفاق الطاقة عند المشي للخلف أعلى بنسبة 40% تقريبا من المشي بالسرعة نفسها للأمام.

ويزيد الجري للخلف من قوة العضلات الأساسية المشاركة في استقامة الركبة، والتي لا تنتقل فقط إلى الوقاية من الإصابات ولكن أيضا قدرتنا على توليد القوة والأداء الرياضي.

ويقلل الجري المستمر للخلف من الطاقة التي ننفقها عندما نركض إلى الأمام. ويذكر أن التقرير من إعداد جاك ماكنمارا، المحاضر في فسيولوجيا التمرين السريري بجامعة شرق لندن.

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