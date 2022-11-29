Atwasat

دراسة تكشف العلاقة بين بكتيريا الفم والأمراض القاتلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 10:37 صباحا
دراسة تكشف العلاقة بين بكتيريا الفم والأمراض القاتلة
دراسة جديدة تقدم نظرة أعمق للعلاقة بين بكتيريا الفم الشائعة والأمراض المهددة للحياة (الإنترنت)
alwasat radio

يأمل باحثون في معهد كارولنسكا السويدي أن توفر دراسة حديثة، نُشرت في مجلة «Microbiology Spectrum»، نظرة أعمق للعلاقة بين بكتيريا الفم والأمراض الأخرى.

وأظهرت الدراسات السابقة وجود روابط واضحة بين صحة الفم والأمراض الشائعة المهددة للحياة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومرض ألزهايمر، وفق «روسيا اليوم».

ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من الدراسات المطولة التي تحدد البكتيريا التي تحدث في المناطق المصابة من الفم والوجه والفكين.

- تعرف إلى أكبر بكتيريا في العالم

وحسب «ميديكال إكسبريس»، حلل الباحثون في الدراسة الحديثة العينات التي جمعت بين العامين 2010 و2020 في مستشفى جامعة كارولينسكا في السويد، من سجلات مرضى يعانون من التهابات فموية شديدة وأنتجوا قائمة بالبكتيريا الأكثر شيوعا.

وتقول البروفيسورة مارغريت سالبرغ تشين، من قسم طب الأسنان في معهد كارولينسكا: «إننا نبلغ هنا، لأول مرة، عن التركيب الميكروبي للعدوى البكتيرية من العينات التي جمعت على مدى عشر سنوات في مقاطعة ستوكهولم. وتظهر النتائج أن عديد الإصابات البكتيرية مرتبطة بأمراض جهازية مزمنة وبعضها زاد خلال العقد الماضي في ستوكهولم».

 تنوع وانتشار الميكروبات
وتوضح البروفيسورة سالبرغ تشين: «تقدم نتائجنا نظرة جديدة إلى تنوع وانتشار الميكروبات الضارة في العدوى الفموية. والاكتشاف ليس مهما فقط لطب الأسنان، بل يساعدنا أيضا على فهم دور عدوى الأسنان في المرضى الذين يعانون من أمراض كامنة. وإذا أصابت بكتيريا معينة الفم وتسببت في تلفه، فمن المحتمل جدا أنها يمكن أن تكون ضارة للأنسجة في أماكن أخرى من الجسم مع انتشار العدوى».

وسبق لمجموعة البحث ذاتها أن أظهرت أن وجود بكتيريا الفم في البنكرياس يعكس شدة أورام البنكرياس.

قياس طيف الكتلة
وأجريت الدراسة باستخدام 1014 عينة من المرضى، 469 امرأة و545 رجلا. وحددت طريقة قياس طيف الكتلة، المسماة «MALDI-TOF»، بسرعة البكتيريا الحية الفردية في العينات، ولكن نادرا ما تستخدم هذه الطريقة في رعاية الأسنان.

ويقول فولكان أوزنشي من قسم الطب المخبري في معهد كارولينسكا: «كانت دراستنا عبارة عن دراسة وبائية مركزية واحدة ولضمان صحة النتائج، نحتاج إلى إجراء المزيد من الدراسات الأكبر حجما. ونأمل الآن أن يتعاون أطباء الأسنان مع مختبرات الأحياء الدقيقة السريرية بشكل أكبر لاكتساب فهم أفضل للبكتيريا التي تسبب التهابات الأسنان، لتحسين التشخيص والإدارة العلاجية للعدوى الفموية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 0 شباب الجبل
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا

أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أخصائي تغذية: استخدام البروتين والكيرياتين قد يسبب فشلا كلويا (فيديو)
أخصائي تغذية: استخدام البروتين والكيرياتين قد يسبب فشلا كلويا ...
تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف شخص بأوروبا العام 2020
تلوث الهواء تسبب في وفاة 238 ألف شخص بأوروبا العام 2020
السكتة الصغرى.. علامات أولية تشي بالسكتة الدماغية الكبرى
السكتة الصغرى.. علامات أولية تشي بالسكتة الدماغية الكبرى
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى
علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كبيرة علماء «منظمة الصحة» تكشف خطأ فادحا يتعلق بـ«كورونا»
كبيرة علماء «منظمة الصحة» تكشف خطأ فادحا يتعلق بـ«كورونا»...
10 عادات خاطئة تفسد نظامك الغذائي تجنبها
10 عادات خاطئة تفسد نظامك الغذائي تجنبها...
كم ساعة من النوم تحتاجها حتى لا يصيبك ألزهايمر؟
كم ساعة من النوم تحتاجها حتى لا يصيبك ألزهايمر؟...
جزيرات البنكرياس توفر علاجا ناجعا لمرضى السكري
جزيرات البنكرياس توفر علاجا ناجعا لمرضى السكري...
ما هو الجوع العاطفي و4 نصائح للتخلص منه
ما هو الجوع العاطفي و4 نصائح للتخلص منه...
المزيد
دراسة تكشف العلاقة بين بكتيريا الفم والأمراض القاتلة
دراسة تكشف العلاقة بين بكتيريا الفم والأمراض القاتلة...
كل ما تحتاج معرفته عن البروسيلات أو الحمى المالطية
كل ما تحتاج معرفته عن البروسيلات أو الحمى المالطية...
كبيرة علماء «منظمة الصحة» تكشف خطأ فادحا يتعلق بـ«كورونا»
كبيرة علماء «منظمة الصحة» تكشف خطأ فادحا يتعلق بـ«كورونا»...
علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى
علماء يكتشفون جينات أشرس أنواع سرطان الكلى...
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط