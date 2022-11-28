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كل ما تحتاج معرفته عن البروسيلات أو الحمى المالطية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 02:00 مساء
كل ما تحتاج معرفته عن البروسيلات أو الحمى المالطية
داء البروسيلات هو عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان (الإنترنت)
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نشر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الإثنين، عددًا من المنشورات للتوعية حول مرض داء البروسيلات (الحمى المالطية)، عبر صفحته في «فيسبوك».

وداء البروسيلات هو عدوى بكتيرية تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، في أغلب الحالات، يُصاب الأشخاص عن طريق تناول مشتقات الحليب الخام أو غير المُبسترة، وفق «مايو كلينك».

وفي بعض الأحيان، قد تنتقل البكتيريا المتسببة في الإصابة بداء البروسيلات عن طريق الهواء أو التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة.

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قد تتضمن مؤشرات داء البروسيلات وأعراضه الحمى، وألم المفاصل، والإرهاق، يمكن علاج هذه العدوى عادةً بالمضادات الحيوية، إلا أن العلاج يستغرق مدة تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وقد يتجدد حدوث العدوى.

يصيب داء البروسيلات مئات الآلاف من البشر والحيوانات في جميع أنحاء العالم، قد يساعد تجنب تناول مشتقات الحليب الخام واتخاذ الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الحيوانات أو العمل في أحد المختبرات إلى الوقاية من داء البروسيلات.

أعراض داء البروسيلات
قد تظهر أعراض داء البروسيلات في أي وقت بعد الإصابة بالعدوى خلال مدة تتراوح من بضعة أيام إلى بضعة أشهر، وتتشابه مؤشرات المرض وأعراض هذه العدوى مع مؤشرات الإنفلونزا وأعراضها.

وتشمل الأعراض:
الحُمى
القشعريرة
فقدان الشهية
التعرق
الضعف
الإرهاق
ألم بالمفاصل، والعضلات، والظهر
الصداع.

الوقاية من داء البروسيلات
لتقليل خطر الإصابة بداء البروسيلات، اتبع هذه الاحتياطات:

تجنب الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان غير المبسترة: في الأعوام الأخيرة في الولايات المتحدة، رُبطت بضع حالات من داء البروسيلات بتناول مشتقات حليب خام مأخوذة من قطعان محلية، ورغم ذلك، من الأفضل تجنب الحليب والجبن والآيس كريم غير المبستر أيًّا كان المصدر، وفي حالة سفرك إلى دول أخرى، تجنب الأطعمة المُصنعة من الألبان الخام، وفق «مايو كلينك».

اطهِ اللحوم جيدًا: اطهِ قطع اللحم كاملةً حتى تصل درجة حرارتها الداخلية إلى 145درجة فهرنهايت (63 درجة مئوية) ودعها ترتاح لمدة 3 دقائق على الأقل؛ بحيث تكون متوسطة النضج، واطهِ اللحم المفروم حتى تصل درجة حرارته إلى 160 فهرنهايت (71 درجة مئوية)؛ بحيث يكون مطهى جيدًا، واطهِ جميع الدواجن بما فيها الدواجن المفرومة حتى تصل درجة حرارتها إلى 165 فهرنهايت (74 درجة مئوية)، وعند السفر خارج البلاد، تجنّب تناول اللحوم غير المطهية جيدًا.

ارتدِ القفازات: إذا كنت طبيبًا بيطريًا أو مزارعًا أو صيادًا أو من عمال المسالخ، ارتدِ قفازات مطاطية عند التعامل مع الحيوانات المريضة أو الميتة أو الأنسجة الحيوانية أو عند مساعدة الحيوان أثناء الولادة.

اتخذ احتياطات السلامة في أماكن العمل ذات المخاطر الأعلى بالإصابة: إذا كنت تعمل بمختبر، تعامل مع جميع العينات تحت ظروف تتميز بسلامة بيولوجية ملائمة، يجب أن تتبع المذابح تدابير وقائية، مثل الفصل بين المكان المخصص للذبح والمناطق المخصصة لمعالجة اللحوم، واستخدام الملابس الوقائية.

لقِّح الحيوانات المحلية: في الولايات المتحدة، نجح برنامج لقاح مكافح في القضاء تقريبًا على داء البروسيلات بين قطعان الماشية، ولأن لقاح داء البروسيلات لقاح حي، يمكنه أن يُسبب أمراضًا إذا تعرض له الإنسان، ويجب على أي شخص أن يخضع للعلاج في حالة وخزه دون قصد بحقنة أثناء تطعيم أحد الحيوانات.

المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض يقدم بعض النصائح للتوعية حول مرض داء البروسيلات (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض يقدم بعض النصائح للتوعية حول مرض داء البروسيلات (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض يقدم بعض النصائح للتوعية حول مرض داء البروسيلات (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض يقدم بعض النصائح للتوعية حول مرض داء البروسيلات (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض يقدم بعض النصائح للتوعية حول مرض داء البروسيلات (فيسبوك)
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض يقدم بعض النصائح للتوعية حول مرض داء البروسيلات (فيسبوك)
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